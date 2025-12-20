國1昨車禍狂塞3小時通勤罵翻 林沛祥：檢討缺即時資訊無法分流及地磅

國道一南下約8公里處昨上午交通尖峰時段汽車為閃水桶導致國光客運與貨車4車追撞，6人受傷、基隆到汐止狂塞3小時、逾6公里，駕駛及通勤民眾都塞在高速公路上罵翻。立委林沛祥要求高速公路局相關單位檢討整體處理流程，指第一時間應讓民眾清楚掌握現場狀況、提早避開壅塞路段，才能真正分流車潮，降低整體衝擊。

林沛祥說，昨上班尖峰時段交通事故，不少通勤族在臉書社團反映，車流回堵時間近3小時，對趕著上班、上課的民眾造成極大不便。他第一時間主動聯繫高速公路局檢討整體處理流程。

林沛祥表示，除檢討如何預防交通事故發生，事故當下的資訊是否即時、是否透明，同樣是影響交通衝擊的關鍵因素；只有在第一時間讓民眾清楚掌握現場狀況、提早避開壅塞路段，才能真正分流車潮，降低整體衝擊。

高速公路局回覆說明，壅塞主因在於尖峰時段交通量遠高於道路容量，加上汐止系統路段分、匯流交織複雜，導致車流難以即時消化。地磅問題，汐止南向動態地磅屬主線篩選式設備，整體可維持正常運作，若遇臨時故障，會立即派員搶修；靜態地磅若出現排隊情形，也將即時採取停磅措施，原則上不致影響主線交通。

但林沛祥指出，制度上的「原則不致影響」，並不能表示沒影響。他要求高速公路局必須加強尖峰時段匝道儀控，以及即時、明確的路況資訊發布。事發當下，有多少趕著上班、上課的民眾，是在毫無預警的情況下駛入國道一號？如果能更早讓用路人掌握狀況、及時改走替代路線，是否就能有效降低回堵程度，縮短事故造成的整體影響？

林沛祥表示，會持續追蹤後續的檢討與改善作為，也要求高速公路局務必以更嚴謹的標準看待每一次事故，確實檢討成因，並提出具體、可執行的預防與改善措施，回應民眾對交通安全的期待。

有民眾反映指出，車禍主因是汽車閃避車道上水桶，急煞導致後方聯結車與國道客運追撞，上下班尖峰時段只要一發生車禍，車道阻塞，連帶效應是大排長龍。近日汐止南下地磅，動態看板根本不顯示車牌，導致大型車輛依據政府宣導過磅，占用外線車道排隊，皆已佔據主線才顯示停磅，前後排隊擋道，至少20分鐘起跳。