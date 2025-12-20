影／新北連棟鐵皮工廠大火 75車184人費3小時撲滅 5間廠房付之一炬

新北市新店區安康路1段298巷內1間木材工廠，19日深夜11時許發生火警，現場為1層樓鐵皮廠房，廠房內冒出大量火煙，新北市消防局調派75車184人，耗費3小時於今天凌晨2時許才將火勢撲滅。

新北市消防局第四救災救護大隊長尚少華表示，火警現場共有5間廠房，包括木材工廠及汽車零組件和汽車維修廠等，消防人車趕抵時，連棟的鐵皮廠房已全面燃燒，陷入一片火海，燃燒面積共1000平方公尺，約300坪，確實起火原因有待進一步調查釐清。 新北市新店區安康路1段19日深夜11時許發生木材鐵皮工廠大火，新北市消防局調派75車184人耗費3小時於今天凌晨2時許才撲滅，燃燒面積約1000平方公尺。記者王長鼎／翻攝