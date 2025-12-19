快訊

台南5個月大男嬰被裝進塑膠袋棄屍 檢方解剖釐清死因

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南永康一對年輕父母帶著男嬰四處為家，昨晚警方找到兩人卻不見男嬰下落，經詢問後才供出5個月大男嬰已死亡，並在新市中信科大旁潭頂溪排水渠找到遺體。檢方今日上午經檢察官率同法醫進行相驗、下午進行解剖，並則持續偵訊相關人等，釐清男嬰死因。

據稱，男嬰上午相驗時，發現頭部有傷痕，是否人為所致或丟棄造成，究竟是疏於照顧或其他原因造成死亡，檢方下午再次會同法醫解剖、採檢，進一步釐清死因。

據了解，男嬰昨晚發現時被放在黑色塑膠袋裡、全身赤裸，員警研判可能已死亡1個月以上。男嬰母親上午前往市立殯儀館指認，她在殯儀館等候時一度情緒激動拭淚。

殯葬業者說，男嬰被裝進2、3層的塑膠袋中，懷疑是從上往下丟，棄置於大排中，經撕開第1層時發現有水滲入，再打開一度以為是泥巴，完全看不出來，經確認後才知道是男嬰，而且遺體都黑了。他說，近期並未下雨，男嬰遺體並未遭水流沖走，應該在橋下有2、3個月了。

台南地檢署檢察官下午再次會同法醫解剖、採檢，進一步釐清男嬰死因。記者邵心杰／攝影
台南地檢署檢察官下午再次會同法醫解剖、採檢，進一步釐清男嬰死因。記者邵心杰／攝影

