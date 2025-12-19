影／油門踩錯？7旬嬤開「瑞典坦克」撞倒對街10機車 夫坐副駕飽受驚嚇

7旬黃姓女子今天中午載老公外出吃飯，一出停車場就撞倒停在對街10輛機車，還好沒撞到人。圖／桃園警分局提供

桃園市桃園區同德十一街某社區停車場外，今天中午12時傳出撞擊聲響，原來是7旬黃姓女子駕駛「瑞典坦克」富豪汽車載老公外出用餐，從地下停車場到一樓時，疑因油門當煞車踩，直接衝向對街將10輛機車撞倒，所幸無人傷亡，肇事責任待警方釐清。

桃園警分局交通中隊分隊長李懿修說明，這起意外發生在繁忙的午間時段，74歲黃婦駕車從地下一樓停車場駛出時，疑似在匯入車道的瞬間操作失靈，整輛車直接跨越車道衝撞對向。

事故現場的機車有如保齡球般倒成一片，部分機車車殼碎裂、零件散落一地，所幸上坡發生暴衝時，對向沒有行人或騎士經過，否則後果不堪設想；交通分隊獲報後，迅速抵達現場，經實施酒精濃度測試，確認黃女酒測值為0，不過坐在右前駕駛座的老公因此受到驚嚇，不斷直呼「好家在」。

桃園警方呼籲，駕駛人行經停車場出入口及上坡路段時應特別注意，應熟練車輛油門與煞車的收放，避免因緊張導致誤踩；匯入主線車道前務必先停看聽，確認無來車後再緩慢匯入；高齡駕駛人若體力或反應力下滑，建議定期評估駕車狀況。