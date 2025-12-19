煞不住？北市松山區公車追撞3人傷 公運處將開罰

台北市松山區敦化北路和八德路交叉口，今天下午發生公車追撞站區事故，造成乘客3人受傷、意識清楚。北市公運處表示，初步判斷為司機進站時沒有減速釀禍，已有乘客受傷，會針對事故開罰。

消防局指，敦化北路往南公車道發生公車追撞，造成車上3名乘客送醫，分別為年約53歲女子膝蓋擦傷、約40歲男子嘴巴擦傷，以25歲男子小腿擦傷，意識都清醒。據了解，肇事的大都會客運駕駛稱有煞車，但失靈才釀禍，警方正調查原因。

北市公運處業務稽查科長梁筠翎表示，初步判斷是大都會262區間車在進站時，沒有減速而追撞前方車輛。她說，公車業者在駕駛出車前，都會進行酒測，但也會要求大都會客運業者在酒測、出車班表、毒物藥品檢測等確認。

由於北市近期接二連三發起公車事故，梁筠翎說，這幾件案樣態不同，但會針對軟體、硬體檢測，軟體包含司機的教育訓練，哪些可以改善，硬體則是站區哪些能夠改善等。同時，公運處會統計案件發生類型，以整體性來評估將事故降低。

梁筠翎也說，針對事故開罰，由於已有乘客受傷，因此會以今天案發為區間，往前一年檢查是否有發生事故，開罰9千元到9萬元不等。