疑似開錯路？國5雪隧前突「驚險大迴轉」 小客車恐吞最高3.6萬元罰單

國道5號發生有小客車疑似走錯路，竟在雪隧前大迴轉的違規情事。國道警察表示，該車涉及在高速公路迴車等多項違規行為，最重可罰3萬6000元並吊扣牌照，不過，目前還沒接獲相關報案和檢舉。

有民眾在社群發文表示，18日開車沿國道5號北上，前方一輛白色小客車卻突然緊急迴轉，「無敵大迴轉算是危險駕駛嗎？」畫面顯示，當時發文民眾開車行駛在國5北上內側車道，已快到雪山隧道南口，外側車道突然有一輛白色車道打方向燈後，左轉從公務車迴轉道迴轉。

網友怒批白色小客車根本是危險駕駛，懷疑是開到雪隧發現走錯路，怕一進到雪隧就要開10多公里，到坪林才有機會下交流道回頭，看到有公務車迴轉道才緊急迴轉。

國道警察第9公路警察大隊表示，根據影片，白色小客車是18日下午3時許在國5北向28.5公里處外側車道，突然往內側變換橫跨車道到中央迴轉道行駛，疑似於高速公路上迴轉。

國道警察指出，這名駕駛人涉及違反道路交通管理處罰條例第33條1項4款任意變換車道、第33條第1項第12款未依標誌、標線、號誌指示行車、第43條1項6款在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛等規定，情節嚴重者，最高可處6000至3萬6000元罰鍰，並吊扣該牌照6個月，但尚未接獲報案及檢舉。