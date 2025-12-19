北市中正橋端驚見「紅鞋女屍」 丈夫慟：才失聯3小時就成屍體

台北市中正橋端河面今天上午11點多發現一名女屍體，警、消獲報趕抵，儘管身上無證件，但初步查看失蹤通報人口，警方根據衣著特徵比對出死者是47歲吳姓女子，聯繫上死者家屬，她丈夫不敢置信，稱今天早上才通報失蹤，怎麼不到3小時就成冰冷遺體。

死者生前飽受情緒困擾，警方初步勘驗死者身體沒有明顯外傷，調閱監視器畫面後排除外力因素。

據了解，死者生前住萬華區，死者丈夫今天早上8點多發現妻子從住家突然消失，查看監視器畫面發現是妻子自己跑出去，頻頻找不到人，立刻跟轄區萬華分局華江派出所通報失蹤協尋：死者被發現時腳穿紅鞋、身穿黑色上衣、灰色褲子，跟通報特稱相符。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980