影／嫌屋頂鳥鳴太吵？南投男撞倒鄰居再持刀奪命 死者背景藏心酸

南投名間黃姓男子與蕭姓鄰居因故糾紛，今晨在住家附近伏擊鄰居，先駕車衝撞，見蕭男倒地後，再持雙刀將其斃命，事發當下畫面今也曝光。經了解，蕭男務農，家境雖然尚可，但他需照料受傷的家人。當地公所已派員前往關懷協助相關事宜。

警方調查，65歲蕭男與51歲黃嫌是鄰居，疑因兩人先前多次口角糾紛，黃嫌今發現蕭男騎車欲外出，便駕車衝撞蕭男，蕭男倒地後更拿出預藏的水果刀，將其刺殺，導致蕭男身亡。黃嫌犯案後則立刻報警自首，待警方到場也坦承殺人犯行。

據了解，蕭男務農，子女雖都成年，但其中一人因腦部曾受傷由其照料，而黃嫌疑不滿蕭家屋頂常有鳥鳴吵鬧等噪音，懷疑是蕭家造成，多次向蕭男反映未果，便經常放鞭炮或大聲播放音樂等反制，嚴重驚擾蕭男及其家人，兩人嫌隙擴大。

黃嫌與蕭男為此多次發生爭執，蕭男更報警處理，黃嫌懷恨在心，今晨在住家附近埋伏閒晃，發現蕭騎機車出門，開車尾隨不過十公尺就駕車衝撞，見蕭倒地後，拿出預藏的兩把刀具，朝對方胸口猛刺數刀，之後報警自首，相關畫面也曝光。

南投警分局表示，黃嫌對其犯行坦承不諱，縣警局鑑識科也於現場採證查扣作案用的刀械、車輛等，待案情釐清後將依殺人罪報請檢方偵辦。當地公所則表示，獲悉了解死者家庭狀況後，已派員前往關懷，並協助死者家屬處理後續相關事宜。