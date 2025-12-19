快訊

夢境現實分不清…李亞萍不認失智拒就醫 余祥銓嘆：二姐過世打擊太大

憲法法庭停擺一年正式復活！ 藍白版憲訴法修正案被宣告違憲

北市松山區4公車連環撞！大都會客運駕駛稱「煞車失靈」 3人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

影／嫌屋頂鳥鳴太吵？南投男撞倒鄰居再持刀奪命 死者背景藏心酸

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投名間黃姓男子與蕭姓鄰居因故糾紛，今晨在住家附近伏擊鄰居，先駕車衝撞，見蕭男倒地後，再持雙刀將其斃命，事發當下畫面今也曝光。經了解，蕭男務農，家境雖然尚可，但他需照料受傷的家人。當地公所已派員前往關懷協助相關事宜。

警方調查，65歲蕭男與51歲黃嫌是鄰居，疑因兩人先前多次口角糾紛，黃嫌今發現蕭男騎車欲外出，便駕車衝撞蕭男，蕭男倒地後更拿出預藏的水果刀，將其刺殺，導致蕭男身亡。黃嫌犯案後則立刻報警自首，待警方到場也坦承殺人犯行。

據了解，蕭男務農，子女雖都成年，但其中一人因腦部曾受傷由其照料，而黃嫌疑不滿蕭家屋頂常有鳥鳴吵鬧等噪音，懷疑是蕭家造成，多次向蕭男反映未果，便經常放鞭炮或大聲播放音樂等反制，嚴重驚擾蕭男及其家人，兩人嫌隙擴大。

黃嫌與蕭男為此多次發生爭執，蕭男更報警處理，黃嫌懷恨在心，今晨在住家附近埋伏閒晃，發現蕭騎機車出門，開車尾隨不過十公尺就駕車衝撞，見蕭倒地後，拿出預藏的兩把刀具，朝對方胸口猛刺數刀，之後報警自首，相關畫面也曝光。

南投警分局表示，黃嫌對其犯行坦承不諱，縣警局鑑識科也於現場採證查扣作案用的刀械、車輛等，待案情釐清後將依殺人罪報請檢方偵辦。當地公所則表示，獲悉了解死者家庭狀況後，已派員前往關懷，並協助死者家屬處理後續相關事宜。

南投名間黃姓男子（右1）與蕭姓鄰居有糾紛，今天清晨駕車衝撞蕭男後，持雙刀將其斃命，犯案後打110報警自首。圖／民眾提供
南投名間黃姓男子（右1）與蕭姓鄰居有糾紛，今天清晨駕車衝撞蕭男後，持雙刀將其斃命，犯案後打110報警自首。圖／民眾提供

南投 鄰居 殺人 噪音

延伸閱讀

影／南投爆凶殺！男埋伏巷口開車撞倒鄰居 持刀猛刺奪命再打110

林道遠夫妻分享如何走過生命低谷 靠信仰獲得新生力量

投縣府受贈280萬助弱勢喪葬 消防局獲400萬元救護車

點特製香草燉飯代表買大麻 南投男開餐館兼販毒

相關新聞

北市松山區4公車連環撞！大都會客運駕駛稱「煞車失靈」 3乘客受傷送醫

台北市松山區敦化北路和八德路交叉口，今天下午發生公車追撞事故。一輛大都會客運行駛公車專用道時，疑因煞車失靈追撞前方停等公...

影／國1南下基隆「塞爆」動彈不得！客運等4大小車追撞 4人送醫、回堵4公里

國道一南下8公里處五堵路段，今天上午6點多發生4車追撞事故，其中一輛是國道客運公車，消防人員將4名意識清楚民眾送醫，事故...

影／嫌屋頂鳥鳴太吵？南投男撞倒鄰居再持刀奪命 死者背景藏心酸

南投名間黃姓男子與蕭姓鄰居因故糾紛，今晨在住家附近伏擊鄰居，先駕車衝撞，見蕭男倒地後，再持雙刀將其斃命，事發當下畫面今也...

快改道！ 國1南下五堵路段紫爆 大客車、大小貨車4車連環撞 回堵7公里

國道1號八堵至五堵南向路段因車禍影響，目前壅塞情況呈現「紫爆」，車多定點幾乎不能動，時速低於20公里，大華系統-五堵南向...

北市中正橋端驚見「紅鞋女屍」 丈夫慟：才失聯3小時就成屍體

台北市中正橋端河面今天上午11點多發現一名女屍體，警、消獲報趕抵，儘管身上無證件，但初步查看失蹤通報人口，警方根據衣著特...

新莊住商大樓磁磚工人自15樓墜落8樓緊急送醫

新北市新莊區福美街56巷1處住商大樓新建工地，下午2時許發生墜樓工安意外事故，1名57歲葉姓工人於15樓鷹架施作外牆磁磚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。