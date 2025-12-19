影／高雄砂石車轉彎撞直行機車 男騎士摔車下半身遭輾碎

賴姓男子今天上午10時駕砂石車行經高市仁武區中正路欲左轉安樂一街，適黃姓男子騎機車直行經過路口，賴疑視線死角直接撞上黃男，致黃連人帶車摔車，下半身被壓在輪胎下，救護員趕抵發現黃意識清楚、骨盆骨折，緊急將他送醫急救。

仁武警分局指出，駕駛砂石車的賴姓男子（49歲）今天上午10時許駕車沿中正路北向南行駛欲左轉安樂一街，撞上沿中正路南向北直行的機車騎士黃姓男子（21歲）。

黃連人帶車摔倒在地，下半身慘遭輪胎輾壓，動彈不得，有民眾目擊驚悚車禍過程拍下黃被壓在輪胎下的畫面PO網，讓不少網友紛紛祈求騎士平安無事。

警消獲報到場，救護員見黃當下意識清楚，但下半身有撕裂疼痛感，協助黃脫困，發現有骨盆骨折情形，隨即將他緊急送醫急救。