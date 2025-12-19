快訊

台鐵站務員遭狠推落軌骨折 凶嫌承認犯下大錯：太緊張不是故意

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓街友今年10月無票闖入台鐵五權車站，當時張姓站務員發現攔阻，未料陳不滿竟猛力將對方推下月台，釀張撞到鐵軌多處骨折，不久後北上就有列車通過，檢方依殺人未遂罪嫌起訴陳；台中地院今開庭，陳一度辯稱張自己踩空掉落，後又改口太緊張才推人並承認「知道犯下大錯。」

檢方起訴指出，陳男（39歲）今年10月6日下午3點多在五權車站南下月台，因票務問題和張姓站務員爭執，當時台鐵2619次列車即將自北上方向近站，陳竟當眾朝張猛力一推，釀張摔落南下鐵軌造成他多處閉鎖性、粉碎性骨折。

檢方發現，陳男當時用手肘推張，監視器畫面也拍到陳刻意用全身力氣撞擊，這才導致張摔下鐵軌，加上月台距鐵軌有一定高度，若頭部撞擊鐵軌，或是列車通過來不及閃避都可能發生死亡結果，認定陳有殺人不確定故意，依殺人未遂罪嫌起訴他。 

台中地院今上午開庭，陳表示他領有身障手冊，但大概聽得懂法官的意思。法官並問他是否認罪、還是否認？陳並以「法官大人」相稱，表示當時站務員站在月台警戒線邊緣和他爭執沒有買票，過程中站務員就自己不小心踩空掉下去，監視器拍的很清楚。

陳繼續陳述，站務員手有碰到他，他反抗時對方就後仰掉落，並稱自己也有出手、稍微碰到對方，但不清楚也沒聽到列車即將要進站，推下站務員後火車就進站了。

公設辯護人表示，陳男不否認有推站務員造成掉落鐵軌事實，但陳男是否有殺人主觀意思，無法替他回答。

法官再次問陳男是否認罪？陳表示自己沒有殺站務員的意思，否認殺人未遂，他太緊張、怕繼續爭執，不知道為何要推人，認為不是故意的，更表示「知道自己犯下大錯。」

法官最後列2項爭點，包括陳男主觀上有無殺人未遂之不確定故意，及是否適用刑法第19條第2項辨識能力下降適用減刑。

陳男將台鐵張姓站務員推落鐵軌釀骨折，涉嫌殺人未遂現由台中地院審理中。圖／讀者提供
