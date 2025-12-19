快訊

影／南投爆凶殺！男埋伏巷口開車撞倒鄰居 持刀猛刺奪命再打110

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投名間今傳出凶殺命案，當地一名黃姓男子與蕭姓鄰居因故發生糾紛，今天清晨埋伏巷口，一看到蕭男騎車外出，便駕車衝撞蕭男，將他撞倒在地後，持水果刀猛刺其胸口，蕭男身亡。黃男犯案後自首，警方已將其帶回派出所調查偵辦。

據了解，51歲黃男長期情緒狀態不穩定，常在晚上放鞭炮，65歲蕭男不堪其擾多次報警，黃男懷恨在心，今晨7時許埋伏巷口附近，發現蕭騎車外出就駕車衝撞，見蕭男倒地，持水果刀猛刺其胸口，致蕭男身亡。

警方表示，黃嫌犯案後，於今天上午7時42分許撥打110報案，自稱於名間鄉山腳巷犯下殺人案，立即通報線上巡邏警力到場瞭解，現場發現一名男子已倒臥在路面，雖立即通報119將該名男子送醫急救，但經醫院救治，最後仍宣告不治。

南投警分局表示，黃嫌犯案後自首，員警到場時，他仍待在現場並坦承殺人犯行，目前已將其帶回調查偵訊；經南投縣政府警察局鑑識科採證，於現場查扣作案用的刀械、車輛，待案情釐清後全案將依殺人罪報請台灣南投地方檢察署偵辦。

南投名間黃姓男子與蕭姓鄰居有糾紛，今埋伏住家附近，一看到蕭男騎車外出便駕車衝撞，將蕭撞倒在地後，持刀猛刺其胸口，致蕭男身亡。圖／警方提供
南投名間黃姓男子與蕭姓鄰居有糾紛，今埋伏住家附近，一看到蕭男騎車外出便駕車衝撞，將蕭撞倒在地後，持刀猛刺其胸口，致蕭男身亡。圖／警方提供

