聽新聞
0:00 / 0:00
影／南投爆凶殺！男埋伏巷口開車撞倒鄰居 持刀猛刺奪命再打110
南投名間今傳出凶殺命案，當地一名黃姓男子與蕭姓鄰居因故發生糾紛，今天清晨埋伏巷口，一看到蕭男騎車外出，便駕車衝撞蕭男，將他撞倒在地後，持水果刀猛刺其胸口，蕭男身亡。黃男犯案後自首，警方已將其帶回派出所調查偵辦。
據了解，51歲黃男長期情緒狀態不穩定，常在晚上放鞭炮，65歲蕭男不堪其擾多次報警，黃男懷恨在心，今晨7時許埋伏巷口附近，發現蕭騎車外出就駕車衝撞，見蕭男倒地，持水果刀猛刺其胸口，致蕭男身亡。
警方表示，黃嫌犯案後，於今天上午7時42分許撥打110報案，自稱於名間鄉山腳巷犯下殺人案，立即通報線上巡邏警力到場瞭解，現場發現一名男子已倒臥在路面，雖立即通報119將該名男子送醫急救，但經醫院救治，最後仍宣告不治。
南投警分局表示，黃嫌犯案後自首，員警到場時，他仍待在現場並坦承殺人犯行，目前已將其帶回調查偵訊；經南投縣政府警察局鑑識科採證，於現場查扣作案用的刀械、車輛，待案情釐清後全案將依殺人罪報請台灣南投地方檢察署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言