苗栗海線地區出現輪胎大盜 最慘4輪都被卸走

苗栗縣通霄鎮驚傳連3起讓車主很無奈又憤慨的輪胎竊案，被竊輪胎都是停放在台1線路旁的車輛，轄區通霄警方獲報依法受理，並已循線初步掌握一名來自外地的慣竊涉嫌重大，目前正追緝他到案中。

據了解，昨天下午4點多警方獲報，在台1線通霄路段，接連有車主發現停放路肩的轎車竟是整顆輪胎遭卸、不翼而飛，也讓車輛動彈不得，氣得大罵「太可惡了！」不過，還好車門車窗未被破壞，車內財物均未遭竊損。

通霄警方指出，案件均已依法受理，並成立專案小組，積極調閱周邊監視器影像，目前警方已鎖定特定對象，全力查緝到案，全案將依刑法竊盜罪偵辦。

至於竊嫌為何只偷走輪胎？通霄警方推測，可能是受害車輛的輪胎較好拆卸，其中2輛車遭竊賊於夜間鎖定，車輛4個輪胎皆消失；另一輛車則於下午遭竊，主要是路肩一側的2顆輪胎被偷，靠近台1線路面的輪胎則幸運未被偷。