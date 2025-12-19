快訊

影／台南男嬰丟棄溪邊草叢...相驗疑有傷痕 檢警訊問年輕父母

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南永康一對年輕男女帶著男嬰四處為家，昨晚警方找到兩人時發現五個月大男嬰已死亡，員警在台南新市中信科大旁潭頂溪排水渠找到遺體，上午男嬰母親員警戒護到殯儀館指認、接受檢察官訊問釐清案發經過。

據稱男嬰相驗時發現頭部有傷痕，是否人為所致或丟棄造成、究竟是疏於照顧或其他原因造成死亡，法醫預計下午將解剖、採檢進一步釐清死因。

男嬰昨晚發現時被放在黑色塑膠袋裡、全身赤裸，員警研判可能已死亡1個月以上。因傳出男嬰父母可能有智能障礙，回答員警問題時經常改變說法，昨晚訊問過程並不順利，上午男嬰母親情緒較穩定，到市立殯儀館指認。

母親在殯儀館等候時一度情緒激動拭淚，不過在解剖室指認情緒穩定，隨後接受檢察官偵訊。

據稱男嬰出生後沒依規定打疫苗，因父母騎機車載著男嬰四處打工落腳，台南市社會局找不到人今年10月遭列管，並請警政協尋，直到員警昨天發現兩人的機車機車、晚間7時才找到父母，但男嬰已不在身邊，兩人只好供出男嬰已死亡。

男嬰父母沒有固定工作，居無定所，且據稱有智能障礙，台南市社會局一直找不到人，直到昨晚永康警方找到父母，男嬰卻不在身旁，起初父母對男嬰下落說辭不一，後來員警勸說才供出小孩下落，坦承已死亡，並帶領警方找到屍體。

男嬰丟棄溪邊草叢，母親上午由員警戒護到殯儀館指認並接受檢察官偵訊。記者周宗禎／攝影
男嬰丟棄溪邊草叢，母親上午由員警戒護到殯儀館指認並接受檢察官偵訊。記者周宗禎／攝影
男嬰丟棄溪邊草叢，男嬰母親上午由員警戒護到殯儀館指認並接受檢察官偵訊。記者周宗禎／攝影
男嬰丟棄溪邊草叢，男嬰母親上午由員警戒護到殯儀館指認並接受檢察官偵訊。記者周宗禎／攝影
男嬰丟棄溪邊草叢，母親上午由員警戒護到殯儀館指認並接受檢察官偵訊。記者周宗禎／攝影
男嬰丟棄溪邊草叢，母親上午由員警戒護到殯儀館指認並接受檢察官偵訊。記者周宗禎／攝影

