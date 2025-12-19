影／台南男嬰丟棄溪邊草叢...相驗疑有傷痕 檢警訊問年輕父母

台南永康一對年輕男女帶著男嬰四處為家，昨晚警方找到兩人時發現五個月大男嬰已死亡，員警在台南新市中信科大旁潭頂溪排水渠找到遺體，上午男嬰母親員警戒護到殯儀館指認、接受檢察官訊問釐清案發經過。

據稱男嬰相驗時發現頭部有傷痕，是否人為所致或丟棄造成、究竟是疏於照顧或其他原因造成死亡，法醫預計下午將解剖、採檢進一步釐清死因。

男嬰昨晚發現時被放在黑色塑膠袋裡、全身赤裸，員警研判可能已死亡1個月以上。因傳出男嬰父母可能有智能障礙，回答員警問題時經常改變說法，昨晚訊問過程並不順利，上午男嬰母親情緒較穩定，到市立殯儀館指認。

母親在殯儀館等候時一度情緒激動拭淚，不過在解剖室指認情緒穩定，隨後接受檢察官偵訊。

據稱男嬰出生後沒依規定打疫苗，因父母騎機車載著男嬰四處打工落腳，台南市社會局找不到人今年10月遭列管，並請警政協尋，直到員警昨天發現兩人的機車機車、晚間7時才找到父母，但男嬰已不在身邊，兩人只好供出男嬰已死亡。