女清潔員被酒駕撞死 閨密見車禍畫面崩潰：穿的是我送的衣服

聯合新聞網／ 綜合報導

23歲陳姓女清潔員遭<a href='/search/tagging/2/酒駕' rel='酒駕' data-rel='/2/103664' class='tag'><strong>酒駕</strong></a>車禍高速衝撞，當場死亡。聯合報記者袁志豪／翻攝
台南16日上午發生死亡車禍，23歲的陳姓女清潔員在執勤時慘遭酒駕賓士車高速追撞，當場死亡。陳女的閨密回憶起，上次見面時，對方還分享想考取職業駕照，這樣就不用一天打兩份工那麼辛苦，讓她感嘆「真的好難受，眼睛一閉上，腦海中全是她的身影」。

該名網友在Dcard上悲痛發文，車禍發生時她看到畫面就立刻認出好友，因為死者身上穿的衣服是她送的。閨密痛心，「很難想像她當時是多麼痛苦，下半身被撞得沒有一處是完整的，她是多麼怕痛的人呀」，回憶起最後一次見面，好友曾分享未來規劃，希望考取職業駕照，減輕工作壓力，結果卻因為酒駕犯斷送了本該屬於她幸福的人生。

閨密表示，自己前陣子喜歡下廚，對方很捧場她煮的菜，每道菜都會吃完，「我再也見不到她期待吃我煮的飯時，那個開心的樣子了」。而過去一通電話就會出現在彼此面前，如今現在不論她打多少的電話，電話那頭永遠是無人接聽，她形容「這種痛就像心裡插著一把刀」。

閨密透露，自事故發生以來，始終難以接受好友離世的事實，「我眼睛一閉上，腦海中全部都是她的身影，每到深夜就輾轉難眠，三天加起來甚至睡不到5小時」。閨密感嘆，「上次見面還在感慨時間過得很快，從第一份工作認識到現在快6年了，但她卻永遠停留在2025年了」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

