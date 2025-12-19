雲林男想去台中拜大甲媽 機車騎過頭上到桃園北橫呆站路旁

雲林縣32歲林姓男子前天（17日）上午從家騎摩托車出門，準備到台中大甲媽祖廟參拜，途中迷失方向，就這樣騎了一天一夜，居然騎到桃園市復興區北橫三民路段。派出所員警昨天下午巡邏發現他呆站路邊，上前詢問與查警政系統，確認是通報協尋人口，帶他回派出所後連絡上家人，昨晚和家人回雲林。

大溪警分局三民派出所副所長胡旭騰、警員吳東蔚昨天下午巡邏，行經復興區三民里北橫台七線13.2公里，發現林男神情呆滯站在路旁，身邊有輛機車，當時山區天色已昏暗，兩人看他表情似乎對環境很陌生，研判不是本地人，於是上前關心詢問。

林姓男子言語反應遲緩，需要多些時間思考才能答話，且機車已經沒油；警方先查車籍資料，確認是林男的車，還查出他是雲林人，已經在17日列為通報失蹤人口，於是帶他回派出所休息，連絡家人接他回雲林。

警方從林男和人家描述釐清為什麼他會從雲林大老遠騎到桃園市北橫原鄉，原來林出門時身上只有80元加油錢，沒帶手機，騎到復興區北橫三民路段機車沒油才停下，一路上沒進食也沒喝水，回派出所後員警連忙提供餐飲，同時聯繫林的母親。