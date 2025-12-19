快訊

爆假冒「世界冠軍莊園藝伎」咖啡豆 歐客佬今出面鞠躬道歉

石垣島發大財？八重山渡輪將能改善島嶼經濟嗎

羽田機場爆衝突！陸客占位被阻飆罵台客 一句「要說人話」惹惱日人

雲林男想去台中拜大甲媽 機車騎過頭上到桃園北橫呆站路旁

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

雲林縣32歲林姓男子前天（17日）上午從家騎摩托車出門，準備到台中大甲媽祖廟參拜，途中迷失方向，就這樣騎了一天一夜，居然騎到桃園市復興區北橫三民路段。派出所員警昨天下午巡邏發現他呆站路邊，上前詢問與查警政系統，確認是通報協尋人口，帶他回派出所後連絡上家人，昨晚和家人回雲林。

大溪警分局三民派出所副所長胡旭騰、警員吳東蔚昨天下午巡邏，行經復興區三民里北橫台七線13.2公里，發現林男神情呆滯站在路旁，身邊有輛機車，當時山區天色已昏暗，兩人看他表情似乎對環境很陌生，研判不是本地人，於是上前關心詢問。

林姓男子言語反應遲緩，需要多些時間思考才能答話，且機車已經沒油；警方先查車籍資料，確認是林男的車，還查出他是雲林人，已經在17日列為通報失蹤人口，於是帶他回派出所休息，連絡家人接他回雲林。

警方從林男和人家描述釐清為什麼他會從雲林大老遠騎到桃園市北橫原鄉，原來林出門時身上只有80元加油錢，沒帶手機，騎到復興區北橫三民路段機車沒油才停下，一路上沒進食也沒喝水，回派出所後員警連忙提供餐飲，同時聯繫林的母親。

家人表示林疑病情發作離家未歸，前天聯繫不上心急報警協尋，接到警方電話才知道他騎到桃園而且是北橫，大家都嚇一跳，隨即北上接他回家，也對警方即時發現與妥善照顧再三感謝。

警方發現林男待站在路邊，上前關切。記者鄭國樑／翻攝
警方發現林男待站在路邊，上前關切。記者鄭國樑／翻攝
員警帶林男回派出所休息，並聯絡上家人來接他。記者鄭國樑／翻攝
員警帶林男回派出所休息，並聯絡上家人來接他。記者鄭國樑／翻攝

北橫 大甲媽祖

延伸閱讀

影／見人被詐270萬又拿土地貸款300萬 雲林休假警帶妻阻詐抓車手

台南雲林彰化限定！蓋婭莊園12月免費入園＋聖誕造景一次看

永續行動大學成果展登場 虎科大變身為小型科技城

12強冠軍球星、總教練回娘家 桃園三級棒球天使計畫開訓

相關新聞

影／國1南下基隆「塞爆」動彈不得！客運等4大小車追撞 4人送醫、回堵4公里

國道一南下8公里處五堵路段，今天上午6點多發生4車追撞事故，其中一輛是國道客運公車，消防人員將4名意識清楚民眾送醫，事故...

快改道！ 國1南下五堵路段紫爆 大客車、大小貨車4車連環撞 回堵7公里

國道1號八堵至五堵南向路段因車禍影響，目前壅塞情況呈現「紫爆」，車多定點幾乎不能動，時速低於20公里，大華系統-五堵南向...

影／台南男嬰丟棄溪邊草叢...相驗疑有傷痕 檢警訊問年輕父母

台南永康一對年輕男女帶著男嬰四處為家，昨晚警方找到兩人時發現五個月大男嬰已死亡，員警在台南新市中信科大旁潭頂溪排水渠找到...

苗栗海線地區出現輪胎大盜 最慘4輪都被卸走

苗栗縣通霄鎮驚傳連3起讓車主很無奈又憤慨的輪胎竊案，被竊輪胎都是停放在台1線路旁的車輛，轄區通霄警方獲報依法受理，並已循...

桃園驚見玩命關頭！滑板玩家飆速下坡 引測速照相狂閃

該玩家下坡期間更做出貼地動作，讓人看了捏把冷汗。圖：截自Frank Lee臉書 近日有網友於社群平台FB上傳一段影片，一名滑板玩家晚間在桃園市桃園區虎頭山附近下坡路沿路飆速，速度快到測速照相都拍下照片

雲林男想去台中拜大甲媽 機車騎過頭上到桃園北橫呆站路旁

雲林縣32歲林姓男子前天（17日）上午從家騎摩托車出門，準備到台中大甲媽祖廟參拜，途中迷失方向，就這樣騎了一天一夜，居然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。