今晨國1南下五堵連環車禍 國光客運6乘客輕傷 業者曝事故原因
今天上午6時國道1號南下7.9公里處五堵路段，發生國光客運與大小貨車、自小客車4車追撞事故，其中客運6名乘客輕傷送醫，這起事故造成基隆至汐止路段狂塞3小時、回堵逾6公里，直至今早近9時才恢復正常通行。國光客運表示，由於大貨車突切道，客運駕駛雖已連煞仍撞上，已趕往醫院探望乘客及提供協助，後續配合警方釐清事故。
國光客運說，當時國1號南下7.9公里處，中線的大貨車因閃避前面2輛肇事車而突然切到外線，造成原行駛在外側車道的1801A路線班車，在反應時間及煞車距離均不足的狀況下，駕駛長雖已緊急連續煞車，仍撞上切入車道內的大貨車。
事故造成國光客運車上6名乘客輕微擦挫傷，其中4名傷者送往基隆長庚醫院，另外2人被送往汐止國泰醫院，目前都已出院。車上其餘34名乘客已由後車接駁分批載送離開。國光客運車輛車頭受損，已拖回廠修理。
國道客運表示，國光客運基隆站長及稽查經理已於事故發生後趕往醫院探望乘客及提供協助，後續會調閱監視器並配合警方釐清事故原因及責任歸屬。
