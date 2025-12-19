快訊

爆假冒「世界冠軍莊園藝伎」咖啡豆 歐客佬今出面鞠躬道歉

石垣島發大財？八重山渡輪將能改善島嶼經濟嗎

羽田機場爆衝突！陸客占位被阻飆罵台客 一句「要說人話」惹惱日人

今晨國1南下五堵連環車禍 國光客運6乘客輕傷 業者曝事故原因

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

今天上午6時國道1號南下7.9公里處五堵路段，發生國光客運與大小貨車、自小客車4車追撞事故，其中客運6名乘客輕傷送醫，這起事故造成基隆至汐止路段狂塞3小時、回堵逾6公里，直至今早近9時才恢復正常通行。國光客運表示，由於大貨車突切道，客運駕駛雖已連煞仍撞上，已趕往醫院探望乘客及提供協助，後續配合警方釐清事故。

國光客運說，當時國1號南下7.9公里處，中線的大貨車因閃避前面2輛肇事車而突然切到外線，造成原行駛在外側車道的1801A路線班車，在反應時間及煞車距離均不足的狀況下，駕駛長雖已緊急連續煞車，仍撞上切入車道內的大貨車。

事故造成國光客運車上6名乘客輕微擦挫傷，其中4名傷者送往基隆長庚醫院，另外2人被送往汐止國泰醫院，目前都已出院。車上其餘34名乘客已由後車接駁分批載送離開。國光客運車輛車頭受損，已拖回廠修理。

國道客運表示，國光客運基隆站長及稽查經理已於事故發生後趕往醫院探望乘客及提供協助，後續會調閱監視器並配合警方釐清事故原因及責任歸屬。

今天上午6時許的國1南下五堵路段交通事故，造成國光客運6名旅客受傷。記者游明煌／翻攝
今天上午6時許的國1南下五堵路段交通事故，造成國光客運6名旅客受傷。記者游明煌／翻攝

國光客運

延伸閱讀

影／為閃水桶！國1南下五堵段4車追撞 釀國光客運6傷狂塞3小時

影／國1基汐段4車追撞塞如停車場！國光客運6乘客送醫 20多人等接駁

自來水出現油味 汐止馬上辦服務中心受理洗水塔補償

台2線連大貨車失控衝入對向車道 波及3大車1小車、肇事司機死亡

相關新聞

影／國1南下基隆「塞爆」動彈不得！客運等4大小車追撞 4人送醫、回堵4公里

國道一南下8公里處五堵路段，今天上午6點多發生4車追撞事故，其中一輛是國道客運公車，消防人員將4名意識清楚民眾送醫，事故...

快改道！ 國1南下五堵路段紫爆 大客車、大小貨車4車連環撞 回堵7公里

國道1號八堵至五堵南向路段因車禍影響，目前壅塞情況呈現「紫爆」，車多定點幾乎不能動，時速低於20公里，大華系統-五堵南向...

影／台南男嬰丟棄溪邊草叢...相驗疑有傷痕 檢警訊問年輕父母

台南永康一對年輕男女帶著男嬰四處為家，昨晚警方找到兩人時發現五個月大男嬰已死亡，員警在台南新市中信科大旁潭頂溪排水渠找到...

苗栗海線地區出現輪胎大盜 最慘4輪都被卸走

苗栗縣通霄鎮驚傳連3起讓車主很無奈又憤慨的輪胎竊案，被竊輪胎都是停放在台1線路旁的車輛，轄區通霄警方獲報依法受理，並已循...

桃園驚見玩命關頭！滑板玩家飆速下坡 引測速照相狂閃

該玩家下坡期間更做出貼地動作，讓人看了捏把冷汗。圖：截自Frank Lee臉書 近日有網友於社群平台FB上傳一段影片，一名滑板玩家晚間在桃園市桃園區虎頭山附近下坡路沿路飆速，速度快到測速照相都拍下照片

雲林男想去台中拜大甲媽 機車騎過頭上到桃園北橫呆站路旁

雲林縣32歲林姓男子前天（17日）上午從家騎摩托車出門，準備到台中大甲媽祖廟參拜，途中迷失方向，就這樣騎了一天一夜，居然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。