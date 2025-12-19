今晨國1南下五堵連環車禍 國光客運6乘客輕傷 業者曝事故原因

今天上午6時國道1號南下7.9公里處五堵路段，發生國光客運與大小貨車、自小客車4車追撞事故，其中客運6名乘客輕傷送醫，這起事故造成基隆至汐止路段狂塞3小時、回堵逾6公里，直至今早近9時才恢復正常通行。國光客運表示，由於大貨車突切道，客運駕駛雖已連煞仍撞上，已趕往醫院探望乘客及提供協助，後續配合警方釐清事故。

國光客運說，當時國1號南下7.9公里處，中線的大貨車因閃避前面2輛肇事車而突然切到外線，造成原行駛在外側車道的1801A路線班車，在反應時間及煞車距離均不足的狀況下，駕駛長雖已緊急連續煞車，仍撞上切入車道內的大貨車。

事故造成國光客運車上6名乘客輕微擦挫傷，其中4名傷者送往基隆長庚醫院，另外2人被送往汐止國泰醫院，目前都已出院。車上其餘34名乘客已由後車接駁分批載送離開。國光客運車輛車頭受損，已拖回廠修理。