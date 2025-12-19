快訊

台東92歲失智翁騎電動三輪車離家 失聯36小時警民接力終尋獲

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東關山鎮前天清晨，一場與時間賽跑的尋人行動悄悄展開。當天凌晨2時許，1名92歲、患有輕微失智症的王姓老翁騎著電動三輪車外出後遲遲未歸，家屬遍尋不著，眼看天色昏暗、氣溫偏低，擔心長者安危，只能焦急向警方求助。

警方接獲報案後，立刻展開協尋行動，透過手機定位、調閱沿線監視器，並動員多個派出所擴大搜尋範圍。關山分局也下達指示，要求全力搶時間、不放過任何線索。從清晨找尋到夜幕低垂，員警輪班搜尋，家屬的心情也隨著時間一分一秒過去愈發煎熬。

就在眾人憂心情況恐怕不樂觀之際，昨天上午9點許傳來好消息。1名在關山防汛道路附近工作的男子，發現有長者倒臥路旁、揮舞拐杖求救，立刻撥打119並通報警方。員警趕抵後確認身分，正是失聯超過36小時的王姓老翁。

所幸長者意識清楚，僅因長時間未進食出現脫水情形，隨即送醫觀察，並無生命危險。警方也協助將電動3輪車移置安全地點。這場歷經1天多的搜索，終於在警民合作下平安落幕。

警方提醒，家中若有高齡或失智長者，可配戴聯絡資訊或定位設備，關鍵時刻能爭取寶貴時間，也感謝熱心民眾即時伸出援手，讓奇蹟得以發生。

台東關山鎮1名92歲、患有輕微失智症的王姓老翁，失聯超過36小時，昨天上午9點許傳來好消息。圖／關山警分局提供
台東關山鎮1名92歲、患有輕微失智症的王姓老翁，失聯超過36小時，昨天上午9點許傳來好消息。圖／關山警分局提供

失智症

