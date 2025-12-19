高雄路邊停車遭後方車「卡位」！車主氣炸PO網討拍 引兩派論戰

高雄市一名車主昨天上午9時許在楠梓區軍校路欲停入路邊停車格，沒料，後方車突駛進車格卡位，雙方僵持數秒鐘後，前方車主禮讓駛離，事後怒將過程PO網討拍，引發兩派網友論戰，有網友稱讚車主「修養真好」，有網友則質疑「要讓就不要PO」。

臉書社團「爆料公社」昨有網友以「路邊停車，這是誰的問題」為題，貼出一則影片，只見影片中一輛黑色休旅車直接以車頭斜插進停車格，導致前方原本要倒車入庫的轎車無法停車，隨後即駛離現場。

影片引發兩派網友論戰，有網友指車主「修養真好」、「脾氣真好」；有網友則質疑「為什麼要讓，那麼明顯硬搶」、「要讓就不要po啊，看了尬ㄟ」、「怕什麼，停著讓他追尾算他全責」、「這種車位其實就直接車頭開進去，他也很難插進來，倒車反而留出一個空間」、「跑了就輸了」。