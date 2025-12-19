高雄路邊停車遭後方車「卡位」！車主氣炸PO網討拍 引兩派論戰
高雄市一名車主昨天上午9時許在楠梓區軍校路欲停入路邊停車格，沒料，後方車突駛進車格卡位，雙方僵持數秒鐘後，前方車主禮讓駛離，事後怒將過程PO網討拍，引發兩派網友論戰，有網友稱讚車主「修養真好」，有網友則質疑「要讓就不要PO」。
臉書社團「爆料公社」昨有網友以「路邊停車，這是誰的問題」為題，貼出一則影片，只見影片中一輛黑色休旅車直接以車頭斜插進停車格，導致前方原本要倒車入庫的轎車無法停車，隨後即駛離現場。
影片引發兩派網友論戰，有網友指車主「修養真好」、「脾氣真好」；有網友則質疑「為什麼要讓，那麼明顯硬搶」、「要讓就不要po啊，看了尬ㄟ」、「怕什麼，停著讓他追尾算他全責」、「這種車位其實就直接車頭開進去，他也很難插進來，倒車反而留出一個空間」、「跑了就輸了」。
轄區楠梓警分局表示，經檢視影片，後車駕駛於車輛尚未停好時下車，違反道交第55條第1項第4款，未緊靠道路右側臨時停車規定，可處300元以上600元以下罰鍰，將通知車主到案說明後依法舉發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言