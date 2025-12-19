該玩家下坡期間更做出貼地動作，讓人看了捏把冷汗。圖：截自Frank Lee臉書

近日有網友於社群平台FB上傳一段影片，一名滑板玩家晚間在桃園市桃園區虎頭山附近下坡路沿路飆速，速度快到測速照相都拍下照片，期間更做出貼地動作，讓人看了捏把冷汗，也引起網友討論。警方知悉後表示，此行為已觸犯道路交通管理處罰條例第32-1條規定，可處1200元以上、3600元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用。

該名玩家穿著反光背心，於斜坡上壓低身姿加速滑行。圖：截自Frank Lee臉書

影片中可以看到，該名玩家穿著反光背心，於斜坡上壓低身姿加速滑行，在越過測速照相時因速度過快而遭拍下，轉彎時更用手摸地過彎，滑過道路標線時還差點不穩，對向也能時不時看到車輛經過，險象環生，所幸沒有發生意外。網友也紛紛留言表示，「台灣的路敢這樣玩 真的勇氣十足」、「滑板要課燃料稅、牌照稅了」，但同時也有網友提醒「台灣確實裝太多，但這種行為會害到你」。

桃園市交通警察大隊表示，依據道路交通安全規則第83條之3規定非屬汽車、動力機械及個人行動器具範圍之動力載具、動力運動休閒器材或其他相類之動力器具，不得於道路上行駛或使用。電動滑板車等新型態交通工具目前是禁止上路，違規使用者依道路交通管理處罰條例第32-1條規定，處行為人1200元以上、3600元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用。

警方將於民衆易違規利用道路做為滑板車休閒運動路段加強取締，以維護用路人交通秩序及安全，山坡路段坡度大、彎道多，尤其夜間或假日人車流量大，若不減速容易釀成事故，設置測速照相設備目的在於提醒駕駛放慢車速，也呼籲用路人行經山區道路時務必注意速限與安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園驚見玩命關頭！滑板玩家飆速下坡 引測速照相狂閃