聽新聞
0:00 / 0:00
攔路飆罵垃圾車！「路怒哥」國道橫停擋路 下場慘了
國道中山高速公路北上桃園市區路段，去年12月間下班車流量大的時刻，駕駛小貨車的邱姓男子因變換車道與垃圾車發生行車糾紛，竟然並排行駛標罵清潔員，甚至在中間車道擋下垃圾車，下車理論，桃園地檢署依妨害公眾往來安全罪嫌起訴邱男。
起訴指出，38歲邱姓男子於2024年12月26日傍晚6時42分駕駛小貨車行經國道1號北上53公里處，大約在桃園市區附近，靠近機場系統交流道（國道2號）之前的路段，與駕駛垃圾車執行公務的桃園市政府環境管理處林姓清潔員，雙方因變換車道發生糾紛。
邱男竟不顧國道車速極快，執意與林男車輛並排行駛，並搖下車窗大聲辱罵「你他XXX」、「X你X」等難聽字眼，邱男隨即更做出瘋狂舉動，直接在中間車道將垃圾車擋停，並自行下車走向對方叫囂，完全無視後方追撞風險，導致公眾往來危險，妨害林姓清潔員執行公務；林員事後向國道公路警察局報案，由第一公路警察大隊函送偵辦。
檢察官調查後，認為邱男在國道上的瘋狂行徑已涉及多項法條，包括在高速公路攔停人車，致生往來危險的妨害公眾往來安全罪、以強暴手段妨害清潔隊員執行廢棄物清理職務的妨害公務罪、強行攔停人車，妨害他人行使權利的強制罪、於不特定人可共見共聞之國道飆罵髒話的公然侮辱罪等，建請法院從重依妨害公眾往來安全罪論處。
