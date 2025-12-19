快訊

影／為閃水桶！國1南下五堵段4車追撞 釀國光客運6傷狂塞3小時

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

國道一南下約8公里處今天上午6時發生國光客運與貨車4車追撞，國光客運車上6名輕傷乘客送醫，基隆到汐止狂塞3小時、逾6公里，上午近9時事故車都拖離並清掃完畢，全線恢復正常通行。國道警方查出第一輛汽車為閃撞擊掉落車道的一個橘色塑膠桶緊急煞車，才釀後車接連追撞。

國道第一公路警察大隊勤務指揮中上午6時2分獲報，國1南向7.9公里五堵路段有4輛車事故，立刻調派巡邏車前往處理，基隆市消防局派救護車前往，現場6人送醫檢查均無大礙。

警方調查，張姓男子（60歲）駕駛汽車行經南向7.9公里七堵路段內線車道，撞擊到掉落於車道的水桶後緊急煞車，余姓男子（38歲）駕駛小貨車見狀向中線閃避不及，先撞擊張男車輛，再與行駛中線車道吳姓男子（48歲）駕駛的營半聯結車擦撞，吳男再閃避至外線車道，與陳姓男子（57歲）駕駛的國光客運發生碰撞。

國道客運車上當時載有40名乘客，其中有6名乘客送醫檢查均無大礙，事故現場8時54分完全排除，恢復通車。此事故後方回堵約6公里，警方將循線追查掉落水桶車輛，通知到案說明，各車駕駛人酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

國道警呼籲用路人開車應隨時注意前方動態，遇到掉落物不要大動作閃避，來不及閃避放慢車速，撞到掉落物千萬不要停在車道上，將車輛停到路肩安全處所擺放故障標誌，使用1968App警政報案或是撥打1968、110電話報案，車輛如果可以移動，可就近至各個國道警察單位報案，不論駕駛及前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。

國道警方查出第一輛汽車為閃撞擊掉落車道的水桶緊急煞車，才釀後車接連追撞。記者游明煌／翻攝
