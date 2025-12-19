親切過來搭訕！陌生阿嬤公園「當親媽面」亂摸男童下體…母嚇壞報警

圖為家長帶小孩在公園玩耍示意圖，非新聞當事人。圖／AI生成

家長帶孩子去公園玩耍要小心！台灣有媽媽近日於網上發文表示，她帶年幼兒子去台中南區健康公園玩耍，其間1名目測80多歲的阿嬤詢問孩子是男生還是女生後，突然從後環抱她兒子，接着還很大力地對她兒子生殖器上下其手，甚至伸手進褲內。媽媽當下被嚇倒，大聲斥責和用力將阿嬤的手拉開，其後抱着兒子趕快離開。媽媽直斥阿嬤有「戀童癖」、性騷擾兒童，並透露已報案，她提醒一眾家長「不要覺得老人家無害就掉以輕心」。

該媽媽於Threads發文表示，她12月10日下午約4時帶年幼兒子去台中南區健康公園玩溜滑梯，兒子總是喜歡到處跑，摸索各種不一樣的器材，玩到一半兒子跑到1名目測80多歲的阿嬤身邊，阿嬤用眼神掃視，然後很大聲問她「孩子是男生還是女生？」，她基於禮貌回答了是男生，阿嬤就接着說「來給阿嬤看看，來來來！」。

該媽媽原本以為阿嬤只是單純喜歡小孩就沒戒心，讓兒子牽着她的手一起走過去，沒料到阿嬤接下來的舉動非常「過火」。該媽媽憶述，阿嬤突然「從背後環抱我的兒子，接下來就很大力的對我兒子生殖器上下其手，我當下嚇到，並很大聲斥責問她妳在幹嘛？然後要把孩子抱回來，她力氣很大甚至還要伸手進去褲子裡面！我很用力的把她手扳開！她回應說她是要看小孩褲子有沒有拉好！」。

該媽媽直言，「當下我很害怕的抱着孩子離開她的視線，小孩也驚嚇不敢說話然後一直望向阿婆的位置！沒想到1個阿嬤竟然會做出這樣的事情，而且過程不到10秒鐘，真的很讓人驚嚇，難以反應。」媽媽拍下阿嬤的容貌，提醒「有去台中南區健康公園的爸媽們一定要很小心，不要覺得老人家無害就掉以輕心」。

網友留言表示，「性騷擾性侵是不分年齡及性別，犯罪就是犯罪」、「拜託報警，這很嚴重，台灣很小，警方一定會找到監視器的，不要讓她覺得摸一下不會怎麼樣，這麼熟練肯定已經侵犯過好幾個小朋友了」、「必須報警，對孩子造成陰影，不能再讓她在街上出現了」。甚至有另1名媽媽指出，與年幼女兒遇到同1名阿嬤，當時阿嬤在說奇怪話，她就趕緊帶着女兒離開。

不過也有網友猜測阿嬤是否患有失智症，「我曾經看過醫學文章關於『腦退化症』的一些研究，簡單來說，他們腦袋裏有些東西退化了，會無法控制自己的一些行為」。

該媽媽其後留言透露，「目前已報案，警方也已有鎖定相關人士，做筆錄時也一併提告，就算沒有告成，也希望給對方1個警告」，亦有請學校師長協助觀察及關心兒子心理狀況，並會加強教育兒子關於身體的界線。

