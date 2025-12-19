快訊

國1南下基隆「塞爆」動彈不得！客運等4大小車追撞 4人送醫、回堵4公里

快改道！ 國1南下五堵路段紫爆 大客車、大小貨車4車連環撞 回堵7公里

聽新聞
0:00 / 0:00

國1南下基隆「塞爆」動彈不得！客運等4大小車追撞 4人送醫、回堵4公里

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

國道一南下8公里處五堵路段，今天上午6點多發生4車追撞事故，其中一輛是國道客運公車，消防人員將4名意識清楚民眾送醫，事故車輛占用內外線車道，造成嚴重回堵逾4公里。請民眾改道走國3，通勤民眾建議改搭火車往台北。

據國道警方表示，現場是1小自、1小貨、1大貨、1大客車追撞，占用內及外線車道，零件散落，目前正在處理事故及吊離作業。基隆市消防局表示，有4人送醫，分送基隆長庚及汐止國泰，都意識清楚。

由於事故發生在上班尖峰時段，車流塞到南下4公里處，也回堵到台62高速道路。目前只有1線車道可緩慢前進，嚴重紫爆。客運公車乘客則搭接駁車離開。

不少民眾到臉書社群「基隆人大小事」反映，基隆南下車流塞到動彈不得，建議民眾開車請提早改道走國3，通勤民眾改搭火車。

國1南下8公里處客運等4車追撞4人送醫，塞車逾4公里…快改走國3。圖／取自高速公路1968即時路況
國1南下8公里處客運等4車追撞4人送醫，塞車逾4公里…快改走國3。圖／取自高速公路1968即時路況

基隆 國道客運

延伸閱讀

基隆議長贈1.6萬本童書市府以行政中立退回 童子瑋：會全部收回

童子瑋贈耶誕繪本給小學生 基隆市府婉拒…藍綠黨部再互轟

基隆暖暖溪泡沫初檢出爐 環保局：建議八堵抽水站取水口移位

影／基隆暖暖溪爆大量白泡沫緊急停抽自來水 消防局澄清非火警泡沬

相關新聞

國1南下基隆「塞爆」動彈不得！客運等4大小車追撞 4人送醫、回堵4公里

國道一南下8公里處五堵路段，今天上午6點多發生4車追撞事故，其中一輛是國道客運公車，消防人員將4名意識清楚民眾送醫，事故...

快改道！ 國1南下五堵路段紫爆 大客車、大小貨車4車連環撞 回堵7公里

國道1號八堵至五堵南向路段因車禍影響，目前壅塞情況呈現「紫爆」，車多定點幾乎不能動，時速低於20公里，大華系統-五堵南向...

台南5個月大男嬰失聯月餘 警方找到父母供出男嬰下落但已死亡

台南永康區驚傳5個月大男嬰死亡案件，據調查，該男嬰出生後沒依規定打疫苗，因父母居無定所，經社政單位查訪未獲，今年10月遭...

高雄77歲老婦人開車暴衝逆向撞死5旬婦 10萬元交保

77歲潘姓婦人今天上午9時許駕車搭載女友人，行經高市建國三路，突逆向駛至對向撞上騎機車停路邊的丁姓母子，53歲丁婦遭夾殺...

弱勢男女帶男嬰失聯 警尋獲死嬰訊問兩人未果凌晨留置

戶籍台南永康區一對男女帶著剛出生的男嬰居無定所，台南市社會局因失聯多時、查訪親友也不知下落報警協尋，昨晚警方找到兩人、兩...

影／五股疏洪道旁嚴重車禍 25歲機車騎士當場無心跳

新北市二重疏洪道右岸堤防邊的五股區水漾路三段，今晚7時許發生嚴重車禍，55歲賴姓男子駕駛轎車沿水漾路往三重方向行駛，左轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。