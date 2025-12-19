國1南下基隆「塞爆」動彈不得！客運等4大小車追撞 4人送醫、回堵4公里

國道一南下8公里處五堵路段，今天上午6點多發生4車追撞事故，其中一輛是國道客運公車，消防人員將4名意識清楚民眾送醫，事故車輛占用內外線車道，造成嚴重回堵逾4公里。請民眾改道走國3，通勤民眾建議改搭火車往台北。

據國道警方表示，現場是1小自、1小貨、1大貨、1大客車追撞，占用內及外線車道，零件散落，目前正在處理事故及吊離作業。基隆市消防局表示，有4人送醫，分送基隆長庚及汐止國泰，都意識清楚。

由於事故發生在上班尖峰時段，車流塞到南下4公里處，也回堵到台62高速道路。目前只有1線車道可緩慢前進，嚴重紫爆。客運公車乘客則搭接駁車離開。