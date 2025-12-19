聽新聞
0:00 / 0:00
快改道！ 國1南下五堵路段紫爆 大客車、大小貨車4車連環撞 回堵7公里
（7:40更新）
高速公路局表示，今天上午6時在國1南向7.9K發生追撞事故，為1輛自小客車和1輛小貨車、1輛大貨車、1輛大客車連環撞，目前開放內2線車道，封閉外側車道。
現場乘客等待接駁車，事故車輛等待拖吊處理中，後方回堵7公里。
高公局建議用路人提早改道避開事故壅塞路段，行經事故地點小心駕駛。
高公局北區養護工程分局呼籲，行駛國道務必保持專注，車內人員務必繫妥安全帶，切勿分心疲勞駕駛，不論大小型車，都應遵循速限規定，切勿急速轉向、隨意急煞或任意變換車道，以保障行車安全。
（7:05更新）
國道1號八堵至五堵南向路段因車禍影響，目前壅塞情況呈現「紫爆」，車多定點幾乎不能動，時速低於20公里，大華系統-五堵南向路段甚至時速只有7公里。
根據警廣即時路況，今天上午6時6分，在國1南下7.9公里五堵路段，發生1輛自小客車和1輛小貨車、1輛大貨車、1輛大客車的追撞事故，該起交通事故一度占用全線車道，且全線散落物，最新情況為開放內側通行。大客車的車頭嚴重毀損，傷亡情況不明。
高速公路局表示，後方回堵4公里，建議用路人提早改道避開事故壅塞路段，行經事故地點請小心駕駛。基隆往南用路人可多加行駛國道3號。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言