快改道！ 國1南下五堵路段紫爆 大客車、大小貨車4車連環撞 回堵7公里

國1南下7.9公里五堵路段，發生1輛自小客車和1輛小貨車、1輛大貨車、1輛大客車的追撞事故，該起交通事故一度占用全線車道，且全線散落物，最新情況為開放內側通行。圖／取自1968即時路況

（7:40更新）

高速公路局表示，今天上午6時在國1南向7.9K發生追撞事故，為1輛自小客車和1輛小貨車、1輛大貨車、1輛大客車連環撞，目前開放內2線車道，封閉外側車道。

現場乘客等待接駁車，事故車輛等待拖吊處理中，後方回堵7公里。

高公局建議用路人提早改道避開事故壅塞路段，行經事故地點小心駕駛。

高公局北區養護工程分局呼籲，行駛國道務必保持專注，車內人員務必繫妥安全帶，切勿分心疲勞駕駛，不論大小型車，都應遵循速限規定，切勿急速轉向、隨意急煞或任意變換車道，以保障行車安全。

（7:05更新）

國道1號八堵至五堵南向路段因車禍影響，目前壅塞情況呈現「紫爆」，車多定點幾乎不能動，時速低於20公里，大華系統-五堵南向路段甚至時速只有7公里。

根據警廣即時路況，今天上午6時6分，在國1南下7.9公里五堵路段，發生1輛自小客車和1輛小貨車、1輛大貨車、1輛大客車的追撞事故，該起交通事故一度占用全線車道，且全線散落物，最新情況為開放內側通行。大客車的車頭嚴重毀損，傷亡情況不明。