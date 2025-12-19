快訊

國1南下基隆「塞爆」動彈不得！客運等4大小車追撞 4人送醫、回堵4公里

快改道！ 國1南下五堵路段紫爆 大客車、大小貨車4車連環撞 回堵7公里

聽新聞
0:00 / 0:00

快改道！ 國1南下五堵路段紫爆 大客車、大小貨車4車連環撞 回堵7公里

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

國1南下7.9公里五堵路段，發生1輛自小客車和1輛小貨車、1輛大貨車、1輛大客車的追撞事故，該起<a href='/search/tagging/2/交通事故' rel='交通事故' data-rel='/2/224669' class='tag'><strong>交通事故</strong></a>一度占用全線車道，且全線散落物，最新情況為開放內側通行。圖／取自1968即時路況
國1南下7.9公里五堵路段，發生1輛自小客車和1輛小貨車、1輛大貨車、1輛大客車的追撞事故，該起交通事故一度占用全線車道，且全線散落物，最新情況為開放內側通行。圖／取自1968即時路況

（7:40更新）

高速公路局表示，今天上午6時在國1南向7.9K發生追撞事故，為1輛自小客車和1輛小貨車、1輛大貨車、1輛大客車連環撞，目前開放內2線車道，封閉外側車道。

現場乘客等待接駁車，事故車輛等待拖吊處理中，後方回堵7公里。

高公局建議用路人提早改道避開事故壅塞路段，行經事故地點小心駕駛。

高公局北區養護工程分局呼籲，行駛國道務必保持專注，車內人員務必繫妥安全帶，切勿分心疲勞駕駛，不論大小型車，都應遵循速限規定，切勿急速轉向、隨意急煞或任意變換車道，以保障行車安全。

（7:05更新）

國道1號八堵至五堵南向路段因車禍影響，目前壅塞情況呈現「紫爆」，車多定點幾乎不能動，時速低於20公里，大華系統-五堵南向路段甚至時速只有7公里。

根據警廣即時路況，今天上午6時6分，在國1南下7.9公里五堵路段，發生1輛自小客車和1輛小貨車、1輛大貨車、1輛大客車的追撞事故，該起交通事故一度占用全線車道，且全線散落物，最新情況為開放內側通行。大客車的車頭嚴重毀損，傷亡情況不明。

高速公路局表示，後方回堵4公里，建議用路人提早改道避開事故壅塞路段，行經事故地點請小心駕駛。基隆往南用路人可多加行駛國道3號。

國1南下7.9公里五堵路段，發生1輛自小客車和1輛小貨車、1輛大貨車、1輛大客車的追撞事故。圖／取自1968即時路況
國1南下7.9公里五堵路段，發生1輛自小客車和1輛小貨車、1輛大貨車、1輛大客車的追撞事故。圖／取自1968即時路況
國道1號八堵至五堵南向路段因車禍影響，目前壅塞情況呈現「紫爆」，車多定點幾乎不能動，時速低於20公里，大華系統-五堵南向路段甚至時速只有7公里。圖／取自1968即時路況
國道1號八堵至五堵南向路段因車禍影響，目前壅塞情況呈現「紫爆」，車多定點幾乎不能動，時速低於20公里，大華系統-五堵南向路段甚至時速只有7公里。圖／取自1968即時路況
國道1號八堵至五堵南向路段因車禍影響，目前壅塞情況呈現「紫爆」，車多定點幾乎不能動，時速低於20公里，大華系統-五堵南向路段甚至時速只有7公里。圖／取自1968即時路況
國道1號八堵至五堵南向路段因車禍影響，目前壅塞情況呈現「紫爆」，車多定點幾乎不能動，時速低於20公里，大華系統-五堵南向路段甚至時速只有7公里。圖／取自1968即時路況

交通事故 國道 客運 塞車 車禍

延伸閱讀

87歲老農竟駕農機逆向上國5！釀3車連環撞事故

屏科大校園又發生車禍 3輛機車連環撞釀2人輕傷

台2線連環撞！貨櫃車衝入對向車道 波及對向2大貨車、釀1死1傷

國道1號彰化溪州段連環撞 4人受傷送醫

相關新聞

國1南下基隆「塞爆」動彈不得！客運等4大小車追撞 4人送醫、回堵4公里

國道一南下8公里處五堵路段，今天上午6點多發生4車追撞事故，其中一輛是國道客運公車，消防人員將4名意識清楚民眾送醫，事故...

快改道！ 國1南下五堵路段紫爆 大客車、大小貨車4車連環撞 回堵7公里

國道1號八堵至五堵南向路段因車禍影響，目前壅塞情況呈現「紫爆」，車多定點幾乎不能動，時速低於20公里，大華系統-五堵南向...

台南5個月大男嬰失聯月餘 警方找到父母供出男嬰下落但已死亡

台南永康區驚傳5個月大男嬰死亡案件，據調查，該男嬰出生後沒依規定打疫苗，因父母居無定所，經社政單位查訪未獲，今年10月遭...

高雄77歲老婦人開車暴衝逆向撞死5旬婦 10萬元交保

77歲潘姓婦人今天上午9時許駕車搭載女友人，行經高市建國三路，突逆向駛至對向撞上騎機車停路邊的丁姓母子，53歲丁婦遭夾殺...

弱勢男女帶男嬰失聯 警尋獲死嬰訊問兩人未果凌晨留置

戶籍台南永康區一對男女帶著剛出生的男嬰居無定所，台南市社會局因失聯多時、查訪親友也不知下落報警協尋，昨晚警方找到兩人、兩...

影／五股疏洪道旁嚴重車禍 25歲機車騎士當場無心跳

新北市二重疏洪道右岸堤防邊的五股區水漾路三段，今晚7時許發生嚴重車禍，55歲賴姓男子駕駛轎車沿水漾路往三重方向行駛，左轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。