弱勢男女帶男嬰失聯 警尋獲死嬰訊問兩人未果凌晨留置

戶籍台南永康區一對男女帶著剛出生的男嬰居無定所，台南市社會局因失聯多時、查訪親友也不知下落報警協尋，昨晚警方找到兩人、兩人供稱五個月大男嬰已死亡，帶領員警找到遺體。

不過警方隔離兩人訊問到今天凌晨仍未釐清案發經過，呈報檢方今天相驗初步了解死因後再訊問。親友得知也到警所關切，凌晨警方將兩人分別留置，今天再會同檢警相驗。

據稱男嬰出生後沒依規定打疫苗，因父母騎機車載著男嬰四處打工落腳，台南市社會局找不到人今年10月遭列管，並請警政協尋，直到員警昨天發現兩人的機車機車、晚間7時才找到父母，但男嬰已不在身邊，兩人只好供出男嬰已死亡，警方通報檢方指揮偵辦釐清男嬰死因。

據稱男嬰父母疑有中度智能障礙，屬於經濟弱勢，居無定所，直到昨晚台南永康警方找到父母下落，男嬰卻不在身旁，起初父母對男嬰下落說辭不一，後來員警勸說才供出小孩下落，坦承已死亡，並帶領警方找到屍體。男嬰究竟是疏於照顧或其他原因死亡仍待釐清。