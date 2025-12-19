台南5個月大男嬰失聯月餘 警方找到父母供出男嬰下落但已死亡
台南永康區驚傳5個月大男嬰死亡案件，據調查，該男嬰出生後沒依規定打疫苗，因父母居無定所，經社政單位查訪未獲，今年10月遭列管，轉由警政協尋，經鎖定其機車車辨才有突破，18日下午7時才找到父母，但男嬰不在身邊。經警方突破心防後才供出男嬰已死亡，警方已通報檢方指揮，釐清男嬰死因。
據了解，男嬰父母疑有中度智能障礙，屬於經濟弱勢，居無定所，讓社政及警政單位花了好一段時日才找到男嬰下落。直至永康警方找到父母下落，男嬰卻不在身旁，讓相關人員感到不妙。
然而，第一時間父母也未供出男嬰下落，問不出小孩下落，直至警方曉以大義，最後才坦承男嬰已死亡，並由警方找到屍體。至於男嬰究竟是疏於照顧，或其他原因死亡，仍待進一步釐清。
台南地檢署接獲警方通報後，已指定檢察官指揮偵辦。檢方指出，目前案情仍在釐清當中。
台南市家防中心證實，18日晚間8點左右接獲警方通報，社工員也前往了解中，死亡原因要等檢察官相驗後才能夠了解，後續會視相驗結果再啟動相關的作為。
