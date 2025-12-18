聽新聞
高雄77歲老婦人開車暴衝逆向撞死5旬婦 10萬元交保
77歲潘姓婦人今天上午9時許駕車搭載女友人，行經高市建國三路，突逆向駛至對向撞上騎機車停路邊的丁姓母子，53歲丁婦遭夾殺2車中間，身軀被壓扁，因傷重送醫不治，18歲兒子輕傷，送醫治療，檢方複訊後，潘女被依過失致死等罪嫌以10萬元交保候傳。
三民一警分局調查，潘姓婦人今天上午9時40分許駕車搭載66歲高姓婦人，在三民區建國三路要去三鳳中街購物，但潘婦倒車技術不好，案發時往前開又往後開兩次，後撞到後面貨車，疑似緊張車子又往前暴衝，撞上對向停機車的丁姓母子。
檢警今天下午4時10分相驗丁女死因，車禍當下丁女兒子腳和身體擦挫傷，就醫治療後，在父親和阿姨的攙扶下，一跛一跛的走進解剖室配合檢方相驗；因丁女不幸車禍喪命，家庭遭逢巨變，家屬婉拒媒體受訪。
