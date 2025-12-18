快訊

影／新北公車右轉疑視線死角 女機車騎士遭撞斷腿送醫

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

台北客運綠1路公車今下午由新北市新店區北新路2段路口右轉寶強路，疑因視線死角不慎擦撞同向女機車騎士，導致67歲高姓婦人左腳踝骨折，血流不止，緊急送醫搶救。至於事故發生原因及責任歸屬現由警方調查釐清中。

新北市警方今天下午2時許獲報，新店區北新路2段與寶強路發生公車與機車擦撞車禍，員警獲報到場，發現由洪姓男子（59歲）駕駛台北客運綠1路公車，準備由北新路2段右轉寶強路時，與同向騎機車的高姓婦人（67歲）發生擦撞。

這起車禍造成高女左腳踝骨折，血流不止，由救護車送往新店耕莘醫院治療。據了解，車禍現場無酒駕情事，公車司機疑視線死角未注意右側機車，而機車騎士也未注意公車轉時有內輪差，詳細車禍發生原因及相關責任歸屬，仍有待警方後續調查釐清。

台北客運綠1路公車今天下午由新北市新店區北新路2段路口右轉寶強路，疑視線死角不慎擦撞同向女機車騎士，導致67歲高姓婦人左腳踝骨折送醫。記者王長鼎／翻攝
