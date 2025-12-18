魚米之鄉馬拉松爆糾紛 攝影師控器材遭遊覽車撞毀控求償無門

桃園市新屋區今年9月舉辦魚米之鄉馬拉松，一名陳姓攝影師今天指控現場動線混亂，導致遊覽車撞毀大型專業攝影設備，事發2個月仍遭各方推諉，求償無門，新屋區體育會回應，當時攝影師尚未到清場時段便將器材移至馬路中，導致遊覽車行經時未注意不慎撞毀，事後第一時間協助對接保險並調解，絕無推諉卸責之意。

陳姓攝影師指控，今年9月28日參加桃園新屋舉辦的魚米之鄉馬拉松活動，負責現場專業影像拍攝工作，期間主辦單位安排的遊覽車，在現場動線與交通管制未妥善規畫的情況下，直接撞擊正在執行中的大型專業攝影設備，造成設備嚴重損壞，一度影響現場作業安全。

陳姓攝影師表示，事故發生後配合現場處理程序，希望能循正常行政與協調管道釐清責任，並處理後續損失，然而事發至今已超過2個月，相關單位之間卻不斷互相推諉，始終未建立協調窗口與處理機制。

他說，期間多次聯繫主辦單位、相關執行廠商與主管機關，獲得的回應多為叫他自己去找遊覽車處理，卻始終沒有任何單位願意出面統一說明責任歸屬，也未提出具體的處理方式或時程，認為事故發生在公共體育活動現場，涉及活動安全管理與監督責任，動線與車輛管理未被妥善規畫，最終卻得由工作人員自行承擔後果。

陳姓攝影師強調，並非要求追究任何特定人員的法律責任，只希望相關單位能出面協助釐清責任歸屬，並建立處理與補償機制，讓參與公共活動的工作人員能有最基本的保障。

楊梅警方說明，9月28日清晨4時10分許，警方接獲報案新屋區東興路二段888號發生交通事故，經了解為67歲賴姓男子駕駛遊覽車行駛於該路段，途中不慎擦撞架設於路旁的攝影器材，所幸事故無造成人員受傷，經檢測駕駛酒測值為0，事故發生詳細原因警方調查釐清中。

對此桃園市馬拉松路跑協會回應，當初馬拉松活動的燈光音響及攝影業務外包給承包商，攝影人員則是承包商再另外委託，強調事發後並非置之不理，而是雙方在調解意願上存在落差。

事故當天凌晨4點多，攝影人員將器材移至馬路中，但當時尚未到清場交接時段，因此導致遊覽車行經時不慎撞毀，由於當時正值連假，隔周上班日第一時間便協助聯繫保險公司，並多次主動邀約陳男見面調解，承包商亦已初步賠償，但陳男拒不見面，絕無推諉卸責之意。