魚米之鄉馬拉松爆糾紛 攝影師控器材遭遊覽車撞毀控求償無門

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市新屋區今年9月舉辦魚米之鄉馬拉松，一名陳姓攝影師今天指控現場動線混亂，導致遊覽車撞毀大型專業攝影設備，事發2個月仍遭各方推諉，求償無門，新屋區體育會回應，當時攝影師尚未到清場時段便將器材移至馬路中，導致遊覽車行經時未注意不慎撞毀，事後第一時間協助對接保險並調解，絕無推諉卸責之意。

陳姓攝影師指控，今年9月28日參加桃園新屋舉辦的魚米之鄉馬拉松活動，負責現場專業影像拍攝工作，期間主辦單位安排的遊覽車，在現場動線與交通管制未妥善規畫的情況下，直接撞擊正在執行中的大型專業攝影設備，造成設備嚴重損壞，一度影響現場作業安全。

陳姓攝影師表示，事故發生後配合現場處理程序，希望能循正常行政與協調管道釐清責任，並處理後續損失，然而事發至今已超過2個月，相關單位之間卻不斷互相推諉，始終未建立協調窗口與處理機制。

他說，期間多次聯繫主辦單位、相關執行廠商與主管機關，獲得的回應多為叫他自己去找遊覽車處理，卻始終沒有任何單位願意出面統一說明責任歸屬，也未提出具體的處理方式或時程，認為事故發生在公共體育活動現場，涉及活動安全管理與監督責任，動線與車輛管理未被妥善規畫，最終卻得由工作人員自行承擔後果。

陳姓攝影師強調，並非要求追究任何特定人員的法律責任，只希望相關單位能出面協助釐清責任歸屬，並建立處理與補償機制，讓參與公共活動的工作人員能有最基本的保障。

楊梅警方說明，9月28日清晨4時10分許，警方接獲報案新屋區東興路二段888號發生交通事故，經了解為67歲賴姓男子駕駛遊覽車行駛於該路段，途中不慎擦撞架設於路旁的攝影器材，所幸事故無造成人員受傷，經檢測駕駛酒測值為0，事故發生詳細原因警方調查釐清中。

對此桃園市馬拉松路跑協會回應，當初馬拉松活動的燈光音響及攝影業務外包給承包商，攝影人員則是承包商再另外委託，強調事發後並非置之不理，而是雙方在調解意願上存在落差。

事故當天凌晨4點多，攝影人員將器材移至馬路中，但當時尚未到清場交接時段，因此導致遊覽車行經時不慎撞毀，由於當時正值連假，隔周上班日第一時間便協助聯繫保險公司，並多次主動邀約陳男見面調解，承包商亦已初步賠償，但陳男拒不見面，絕無推諉卸責之意。

桃園市體育局則表示，事發當日已由楊梅交通分隊開立道路交通事故當事人登記聯單，雙方當事人為陳姓攝影師所屬公司及遊覽車公司，案件已進入車輛肇事鑑定委員會，屬交通事故衍生損害賠償，應由雙方向車鑑會申請初判書與申請相關調解事宜；經了解，承包商事發隔日已私下支付20萬元賠償金，但陳情人與遊覽車公司仍未達成共識，已協助提供調解程序及專線，將持續追蹤後續賠償事宜。

桃園新屋9月28日魚米之鄉馬拉松活動，負責現場專業影像陳姓攝影師設備，遭遊覽車撞擊損壞。圖／民眾提供
桃園新屋9月28日魚米之鄉馬拉松活動，負責現場專業影像陳姓攝影師設備，遭遊覽車撞擊損壞。圖／民眾提供
桃園新屋9月28日魚米之鄉馬拉松活動，負責現場專業影像陳姓攝影師設備，遭遊覽車撞擊損壞。圖／民眾提供
桃園新屋9月28日魚米之鄉馬拉松活動，負責現場專業影像陳姓攝影師設備，遭遊覽車撞擊損壞。圖／民眾提供
桃園新屋9月28日魚米之鄉馬拉松活動，負責現場專業影像陳姓攝影師設備，遭遊覽車撞擊損壞。圖／民眾提供
桃園新屋9月28日魚米之鄉馬拉松活動，負責現場專業影像陳姓攝影師設備，遭遊覽車撞擊損壞。圖／民眾提供
桃園新屋9月28日魚米之鄉馬拉松活動，負責現場專業影像陳姓攝影師設備，遭遊覽車撞擊損壞。圖／民眾提供
桃園新屋9月28日魚米之鄉馬拉松活動，負責現場專業影像陳姓攝影師設備，遭遊覽車撞擊損壞。圖／民眾提供
桃園新屋9月28日魚米之鄉馬拉松活動，負責現場專業影像陳姓攝影師設備，遭遊覽車撞擊損壞。圖／民眾提供
桃園新屋9月28日魚米之鄉馬拉松活動，負責現場專業影像陳姓攝影師設備，遭遊覽車撞擊損壞。圖／民眾提供
工作人員於9月28日受邀參與桃園新屋舉辦的魚米之鄉馬拉松活動，負責現場專業影像拍攝工作，活動期間主辦單位安排的遊覽車不慎撞擊正在執行中的大型專業攝影設備，造成設備嚴重損壞。圖／民眾提供
工作人員於9月28日受邀參與桃園新屋舉辦的魚米之鄉馬拉松活動，負責現場專業影像拍攝工作，活動期間主辦單位安排的遊覽車不慎撞擊正在執行中的大型專業攝影設備，造成設備嚴重損壞。圖／民眾提供
工作人員於9月28日參加桃園新屋舉辦的魚米之鄉馬拉松活動，負責現場專業影像拍攝工作，活動期間主辦單位安排的遊覽車不慎撞擊正在執行中的大型專業攝影設備，造成設備嚴重損壞。圖／民眾提供
工作人員於9月28日參加桃園新屋舉辦的魚米之鄉馬拉松活動，負責現場專業影像拍攝工作，活動期間主辦單位安排的遊覽車不慎撞擊正在執行中的大型專業攝影設備，造成設備嚴重損壞。圖／民眾提供

