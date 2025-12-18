聽新聞
高雄某補習班女師遭撞死…夫攙扶腳傷兒陪相驗 肇事婦自曝事發原因
高雄某文理補習班丁姓女教師今天上午9時許送18歲兒子回大學念書，機車停路邊，沒料遭77歲潘姓婦人逆向撞上，慘遭夾殺2車間慘死；檢警今天下午相驗，丁女丈夫攙扶腳傷的兒子陪同相驗；潘自曝是慈濟人，因參加活動買食材，倒車時，撞上貨車不慎踩錯油門肇禍。
53歲死者丁姓女教師是補習班老師，已教書25年，沒料今天上午送兒子回大學念書卻遇死劫。檢警今天下午4時10分相驗丁女死因，車禍當下丁女兒子腳和身體擦挫傷，就醫治療後，在父親和阿姨的攙扶下，一跛一跛的走進解剖室配合檢方相驗；因丁女不幸車禍喪命，家庭遭逢巨變，家屬婉拒媒體受訪。
肇事的77歲潘姓婦人和車中66歲高姓女乘客，在檢方要求下，被警方帶至殯儀館開臨時偵查庭；潘婦指，自己是慈濟人，因要參加活動，今天上午開車從屏東潮州駕車出發至高市三民區三鳳中街採買食材。
潘婦表示，當時倒車停停車格時，後面有貨車，撞到後，又不小心打錯檔、踩錯油門才肇禍，對死者家屬很抱歉，想對家屬表達願處理後續喪葬費用。
據了解，潘婦被警方帶回查辦時辯稱，當下因頭暈，身體不適肇事；警方調閱事發地附近大樓的監視器，發現潘婦倒車技術不好，往前開又往後開兩次，後撞到後面貨車車子往前暴衝才發生事故。
潘婦高齡77歲，依規定75歲以上換發駕照時3年要重考，潘婦的駕照到明年7月才到期；75歲高齡換照的規定，明年起才下修為70歲3年換發駕照一次。
