桃園中年男台南酒駕拒測繳不出18萬 桃園分署伸援手幫戒酒癮

桃園林姓男子多年前在台南酒後騎車拒測，事後遭桃園市交通事件裁決處開罰18萬元，詎料，他因故拖欠2年一毛未繳，案件移送執行署桃園分署，催繳2年只繳4期請他來說明，林稱年紀大又病，分署立刻提供就業和酒癮治療轉介成功。

桃園分署指出，57歲林男2021年5月間在台南騎車，因拒絕酒測開罰18萬元，案件移送執行後，雖然他一度展現誠意辦理分期，但在繳納3萬元後，因年紀漸長且領有身心障礙證明，加上身體狀況欠佳需臥病休養，導致經濟斷炊，無力繼續支付剩餘罰款。

桃園分署2023年4月收到案子，隨即寄發繳納通知單，而林男也主動來電表達願意分期繳，並於同年6月21日至分署辦理分期繳納，不過只繳了3期3萬元後，即因故無力再繳。

執行官持續調查林男名下財產也無所獲，在多次催繳過程中，林好不容易補繳1期又沒繼續，發現林男背後的困境，分署並未採取強硬手段，反而落實「酒駕多元處遇措施」，於日前邀林男到分署深談。

分署先關懷了解林男的經濟壓力與病後復原情形，針對他表達有計畫於年後尋找工作，承辦人主動表示可協助提供就業轉介資訊，同時為了不讓酒精繼續拖垮他的人生，也提供酒癮治療資訊，鼓勵他尋求戒治治療。

桃園分署強調，除了強力執行罰鍰外，更希望透過與「台灣戒酒暨酒癮防治中心」合作，主動提供衛教文宣與戒治管道，「希望透過現有的防治制度，給予義務人及其家屬一份重生的希望。」