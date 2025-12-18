桃園中年男台南酒駕拒測繳不出18萬 桃園分署伸援手幫戒酒癮
桃園林姓男子多年前在台南酒後騎車拒測，事後遭桃園市交通事件裁決處開罰18萬元，詎料，他因故拖欠2年一毛未繳，案件移送執行署桃園分署，催繳2年只繳4期請他來說明，林稱年紀大又病，分署立刻提供就業和酒癮治療轉介成功。
桃園分署指出，57歲林男2021年5月間在台南騎車，因拒絕酒測開罰18萬元，案件移送執行後，雖然他一度展現誠意辦理分期，但在繳納3萬元後，因年紀漸長且領有身心障礙證明，加上身體狀況欠佳需臥病休養，導致經濟斷炊，無力繼續支付剩餘罰款。
桃園分署2023年4月收到案子，隨即寄發繳納通知單，而林男也主動來電表達願意分期繳，並於同年6月21日至分署辦理分期繳納，不過只繳了3期3萬元後，即因故無力再繳。
執行官持續調查林男名下財產也無所獲，在多次催繳過程中，林好不容易補繳1期又沒繼續，發現林男背後的困境，分署並未採取強硬手段，反而落實「酒駕多元處遇措施」，於日前邀林男到分署深談。
分署先關懷了解林男的經濟壓力與病後復原情形，針對他表達有計畫於年後尋找工作，承辦人主動表示可協助提供就業轉介資訊，同時為了不讓酒精繼續拖垮他的人生，也提供酒癮治療資訊，鼓勵他尋求戒治治療。
桃園分署強調，除了強力執行罰鍰外，更希望透過與「台灣戒酒暨酒癮防治中心」合作，主動提供衛教文宣與戒治管道，「希望透過現有的防治制度，給予義務人及其家屬一份重生的希望。」
執行署桃園分署未來將持續秉持「酒駕零容忍」的精神，但也會在執行過程中加入溫度，透過輔導與關懷，協助民眾澈底遠離酒害，守護大眾「行的安全」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言