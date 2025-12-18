聽新聞
0:00 / 0:00
孫子伸手要錢拉頭髮、推打惡行曝光網炸鍋 阿嬤一句話緩頰讓人心酸
彰化縣伸港鄉一名27歲男子長期無業在家，經常向76歲阿嬤伸手要錢。昨日男子再度向阿嬤索討生活費遭拒後，竟當街動粗，徒手拉扯阿嬤頭髮並連續毆打其頭部，導致阿嬤重心不穩倒地，相關畫面曝光後引發社會譁然與網友撻伐。
令人心酸的是，阿嬤今天仍如常到蒜頭工廠上班，面對外界關心，卻選擇替孫子緩頰，對外指稱「孫子很乖」，強調是自己不小心跌倒，並未遭到毆打。
彰化縣議員賴清美今天前往阿嬤任職的蒜頭工廠探視關心，她指出，阿嬤因過度疼愛孫子，即便受傷仍替孫子說話，但工廠同事都替她抱不平，直言阿嬤相當可憐，孫子幾乎三天兩頭就會上門要錢，讓人看了十分不捨。
警方調查指出，該名男子長期無業，平日以向阿嬤索取生活費維生。昨天下午，男子騎乘機車尾隨步行在路上的阿嬤，再度開口要錢，阿嬤表示身上已無多餘金錢，男子因而心生不滿，當街拍打阿嬤、拉扯頭髮並敲打其頭部，造成阿嬤跌倒在地，過了一段時間才自行起身離開。
和美警分局表示，警方已介入調查，全案將依涉嫌傷害直系尊親屬及違反家庭暴力防治法等罪嫌，移送偵辦。
彰化縣政府社會處則回應，針對這起疑似長者遭親屬不當對待案件，社會處已接獲通報，並依家庭暴力防治法規定，指派社工人員啟動調查及關懷處遇機制，並與警政單位密切合作，確保長者人身安全，後續將依調查結果依法妥適處理。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言