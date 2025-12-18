快訊

當街扯髮施暴！無業孫要錢不成猛出拳 阿嬤緩頰吐「1句」引鼻酸

吳豊山宣布卸任 爆與對岸傳話交手「海協會已讀不回累積逾1萬件」

躺了好幾分鐘才回神…58歲康康爆家中出意外 洗澡跌倒傷勢曝

聽新聞
0:00 / 0:00

影／沒撞到卻摔車！台中兩機車「空氣碰撞」1傷 警查出釀禍真凶

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市朱姓女子在上月底騎機車行經北屯區時，鄧姓女子騎機車正從人行道要駛入車道，朱女疑被鄧女要駛入車道的行為嚇到，朱女因而摔車，警方獲報到場調查發現，當時是劉姓女子將貨車違規並排停車，造成視線死角，才是釀成「空氣碰撞」的真凶，警方將一併將資料送交交大事故組，釐清肇事責任。

經查，朱姓女子在上月29日騎機車行經北屯區建和路二段，由景賢路往太和六街方向行駛，在接近太和六街口時，鄧姓女子正要從路旁的人行道，騎到道路上，朱女因鄧女突來的舉動，導致一時重心不穩摔車，發生「空氣碰撞」，朱女有擦挫傷。

警方到場調查時，鄧女表示，當時有一輛貨車違規並排停車，才會造成朱女的視線死角，被她要騎到車道的行為給嚇到，不過該輛貨車卻在車禍後趕緊駛離，對於朱女摔車，該輛違規貨車也有責任。

警方調閱周邊監視器後，聯絡上當時行經該處的一輛轎車，該輛轎車正好有行車紀錄器，拍下當時「空氣碰撞」的全部過程，也證實鄧女所言不虛，經聯絡上涉案的劉姓女駕駛後，一併將資料送交交大事故組釐清肇事責任，也將依違反道交條例，告發違停的劉女。

第五警分局長劉其賢提醒民眾，切勿任意違規停車，以免影響他人行車視線並造成交通危害，若遇交通事故請撥打110報案，切勿擅自離去，以保障自身權益。

台中市朱姓女子上月底騎機車行經北屯區時，與鄧姓女子發生「空氣碰撞」而摔車，警方查出是有違規併排的貨車阻礙視線釀禍。記者陳宏睿／翻攝
台中市朱姓女子上月底騎機車行經北屯區時，與鄧姓女子發生「空氣碰撞」而摔車，警方查出是有違規併排的貨車阻礙視線釀禍。記者陳宏睿／翻攝

人行道 機車行 交通事故

延伸閱讀

蘆洲民族路拓寬人行道建構人本環境 侯友宜：持續提升通行安全

高雄7旬婦曾重考高齡駕照仍釀禍 逆向撞路邊機車…子傷母不治

觀音台61砂石車變換車道釀禍 小貨車遭撞翻覆1人受傷送醫

影／基隆毒駕釀禍！婦人走路旁遭他高速撞擊死亡 再撞12車才停下

相關新聞

新店區陽光運動公園命案…死因待解剖釐清 不排除酒後天冷猝死

新北市新店區陽光運動公園日前傳出命案，卞姓男子送醫搶救後仍宣告不治，因全身無明顯外傷，警方初步排除外力介入，確實死因有待...

孫子伸手要錢拉頭髮、推打惡行曝光網炸鍋 阿嬤一句話緩頰讓人心酸

彰化縣伸港鄉一名27歲男子長期無業在家，經常向76歲阿嬤伸手要錢。昨日男子再度向阿嬤索討生活費遭拒後，竟當街動粗，徒手拉...

高雄某補習班女教師遭撞死夫攙扶腳傷兒陪相驗 肇事婦自曝事發原因

高雄某文理補習班丁姓女教師今天上午9時許送18歲兒子回大學念書，機車停路邊，沒料遭77歲潘姓婦人逆向撞上，慘遭夾殺2車間...

桃園中年男台南酒駕拒測繳不出18萬 桃園分署伸援手幫戒酒癮

桃園林姓男子多年前在台南酒後騎車拒測，事後遭桃園市交通事件裁決處開罰18萬元，詎料，他因故拖欠2年一毛未繳，案件移送執行...

影／沒撞到卻摔車！台中兩機車「空氣碰撞」1傷 警查出釀禍真凶

台中市朱姓女子在上月底騎機車行經北屯區時，鄧姓女子騎機車正從人行道要駛入車道，朱女疑被鄧女要駛入車道的行為嚇到，朱女因而...

影／69歲婦疑開車恍神撞倒停路邊17輛機車 幸無人傷

69歲繆姓婦人今天下午駕車行經新北市汐止區新台五路時，疑似一時恍神竟撞倒停放路邊一整排共17輛機車，幸無人受傷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。