影／沒撞到卻摔車！台中兩機車「空氣碰撞」1傷 警查出釀禍真凶
台中市朱姓女子在上月底騎機車行經北屯區時，鄧姓女子騎機車正從人行道要駛入車道，朱女疑被鄧女要駛入車道的行為嚇到，朱女因而摔車，警方獲報到場調查發現，當時是劉姓女子將貨車違規並排停車，造成視線死角，才是釀成「空氣碰撞」的真凶，警方將一併將資料送交交大事故組，釐清肇事責任。
經查，朱姓女子在上月29日騎機車行經北屯區建和路二段，由景賢路往太和六街方向行駛，在接近太和六街口時，鄧姓女子正要從路旁的人行道，騎到道路上，朱女因鄧女突來的舉動，導致一時重心不穩摔車，發生「空氣碰撞」，朱女有擦挫傷。
警方到場調查時，鄧女表示，當時有一輛貨車違規並排停車，才會造成朱女的視線死角，被她要騎到車道的行為給嚇到，不過該輛貨車卻在車禍後趕緊駛離，對於朱女摔車，該輛違規貨車也有責任。
警方調閱周邊監視器後，聯絡上當時行經該處的一輛轎車，該輛轎車正好有行車紀錄器，拍下當時「空氣碰撞」的全部過程，也證實鄧女所言不虛，經聯絡上涉案的劉姓女駕駛後，一併將資料送交交大事故組釐清肇事責任，也將依違反道交條例，告發違停的劉女。
第五警分局長劉其賢提醒民眾，切勿任意違規停車，以免影響他人行車視線並造成交通危害，若遇交通事故請撥打110報案，切勿擅自離去，以保障自身權益。
