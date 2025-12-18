聽新聞
0:00 / 0:00
新店區陽光運動公園命案…死因待解剖釐清 不排除酒後天冷猝死
新北市新店區陽光運動公園日前傳出命案，卞姓男子送醫搶救後仍宣告不治，因全身無明顯外傷，警方初步排除外力介入，確實死因有待近期解剖後釐清，不排除疑似酒後天冷猝死造成。
新北市警方前天上午9時許獲報，新店區陽光運動公園陽光橋下步道欄桿旁有1男1女昏倒在地且叫不醒，員警及救護人員到場後將2人分別送往新店慈濟醫院及新店耕莘醫院，男子經急救仍宣告不治，女子情況不穩目前仍在加護病房住院觀察中。
陽光運動公園林姓管理員前天在公園巡邏時，發現卞姓男子（65歲）倒臥陽光橋下步道欄杆旁，旁邊還有詹姓女子（45歲）共2人，因2人都叫不醒，急忙打119送醫並報警。
據了解，卞男與詹女2人都是保全員，但分屬不同公司，據家屬表示，2人均無婚姻關係，知道雙方已交往多年，且同住在女方家裡，不清楚2人為何會一起昏倒在該處。
警方在現場遺留1罐高梁酒瓶及2瓶飲料，初步未發現有打鬥跡象，2人身上也無明顯外傷，也沒有其他異狀，初步排除死因有外力介入，且員警獲報到場時，詹女曾勉強說出個人身分後便昏迷，檢警昨天相驗結束後，卞男還要再擇日解剖進一步確認死因，現有待在加護病房插管治療的詹女醒來確認事發情形。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言