快訊

73歲李亞萍曝罹患失智症 醫：別忌諱就醫 「老年憂鬱」可及早治療

KARA要來了？台北跨年晚會「廣告提前暴雷」 小編神回應掀熱議

柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排明年「這一天」宣判

影／69歲婦疑開車恍神撞倒停路邊17輛機車 幸無人傷

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

69歲繆姓婦人今天下午駕車行經新北市汐止區新台五路時，疑似一時恍神竟撞倒停放路邊一整排共17輛機車，幸無人受傷。

新北市警力今天下午1時許獲報，汐止區新台五路1段往基隆方向發生車禍事故，員警趕赴現場，只見1輛白色豐田汽車撞倒停放路邊一整排共17輛機車，肇事駕駛繆姓女子（69歲）則是一臉驚魂未定的神情站在一旁。

據了解，開車出門上班的繆女駕車沿汐止區新台五路1段往基隆方向行駛在外側車道時，疑似一時緊張、疏未注意，不慎擦撞停放在路邊機車格整排機車，共造成17輛機車受損，所幸現場並無人受傷。

繆女的酒測值為零且無毒駕情事，警方後續將通知受損車輛車主出面與繆女商談相關賠償事宜，車禍現場已於今天下午1時43分清理排除，恢復正常通行。

69歲繆姓婦人今天下午駕車行經新北市汐止區新台五路時，疑似一時恍神竟撞倒停放路邊一整排共17輛機車，幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝
69歲繆姓婦人今天下午駕車行經新北市汐止區新台五路時，疑似一時恍神竟撞倒停放路邊一整排共17輛機車，幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝
69歲繆姓婦人今天下午駕車行經新北市汐止區新台五路時，疑似一時恍神竟撞倒停放路邊一整排共17輛機車，幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝
69歲繆姓婦人今天下午駕車行經新北市汐止區新台五路時，疑似一時恍神竟撞倒停放路邊一整排共17輛機車，幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝
69歲繆姓婦人今天下午駕車行經新北市汐止區新台五路時，疑似一時恍神竟撞倒停放路邊一整排共17輛機車，幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝
69歲繆姓婦人今天下午駕車行經新北市汐止區新台五路時，疑似一時恍神竟撞倒停放路邊一整排共17輛機車，幸無人受傷。記者王長鼎／翻攝

汐止 基隆

延伸閱讀

影／淡水警匪追逐攔下毒駕兄弟檔 不只偽造車牌還攜帶武士刀

影／基隆暖暖溪爆大量白泡沫緊急停抽自來水 消防局澄清非火警泡沬

打造24條學習步道 汐止區東山國小通過「新育幸福學校」認證

汐止區金龍附幼童變身社區設計師 打造北峰公園洗手台

相關新聞

影／高雄7旬婦逆向撞機車畫面曝 教書25年補習班女老師慘遭夾死

77歲潘姓婦人今天上午9時許駕車搭載女友人，行經高市建國三路，突逆向駛至對向撞上騎機車停路邊的丁姓母子，53歲丁婦遭夾殺...

高齡換照上路11年擋不住肇事？ 高雄近3年釀54死

交通部規畫「高齡換照」措施，已實行11年多，但是近3年，高雄市高齡肇事件數仍居高不下，75歲以上駕駛人肇事，每年約有近3...

影／沒撞到卻摔車...台中兩機車「空氣碰撞」1傷 警查出釀禍真凶

台中市朱姓女子在上月底騎機車行經北屯區時，鄧姓女子騎機車正從人行道要駛入車道，朱女疑被鄧女要駛入車道的行為嚇到，朱女因而...

新店區陽光運動公園命案 死因待解剖釐清 不排除酒後天冷猝死

新北市新店區陽光運動公園日前傳出命案，卞姓男子送醫搶救後仍宣告不治，因全身無明顯外傷，警方初步排除外力介入，確實死因有待...

影／69歲婦疑開車恍神撞倒停路邊17輛機車 幸無人傷

69歲繆姓婦人今天下午駕車行經新北市汐止區新台五路時，疑似一時恍神竟撞倒停放路邊一整排共17輛機車，幸無人受傷。

殯葬業勾結新北消防員14人遭訴停職 資深業者揭露喪事暴利內幕

新北市消防局10名消防員涉嫌與殯葬業者合作，洩漏死亡案的救護地址給業者，每件收取2千至1萬5千元，新北檢依貪汙治罪條例及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。