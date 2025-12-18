影／69歲婦疑開車恍神撞倒停路邊17輛機車 幸無人傷

69歲繆姓婦人今天下午駕車行經新北市汐止區新台五路時，疑似一時恍神竟撞倒停放路邊一整排共17輛機車，幸無人受傷。

新北市警力今天下午1時許獲報，汐止區新台五路1段往基隆方向發生車禍事故，員警趕赴現場，只見1輛白色豐田汽車撞倒停放路邊一整排共17輛機車，肇事駕駛繆姓女子（69歲）則是一臉驚魂未定的神情站在一旁。

據了解，開車出門上班的繆女駕車沿汐止區新台五路1段往基隆方向行駛在外側車道時，疑似一時緊張、疏未注意，不慎擦撞停放在路邊機車格整排機車，共造成17輛機車受損，所幸現場並無人受傷。