影／69歲婦疑開車恍神撞倒停路邊17輛機車 幸無人傷
69歲繆姓婦人今天下午駕車行經新北市汐止區新台五路時，疑似一時恍神竟撞倒停放路邊一整排共17輛機車，幸無人受傷。
新北市警力今天下午1時許獲報，汐止區新台五路1段往基隆方向發生車禍事故，員警趕赴現場，只見1輛白色豐田汽車撞倒停放路邊一整排共17輛機車，肇事駕駛繆姓女子（69歲）則是一臉驚魂未定的神情站在一旁。
據了解，開車出門上班的繆女駕車沿汐止區新台五路1段往基隆方向行駛在外側車道時，疑似一時緊張、疏未注意，不慎擦撞停放在路邊機車格整排機車，共造成17輛機車受損，所幸現場並無人受傷。
繆女的酒測值為零且無毒駕情事，警方後續將通知受損車輛車主出面與繆女商談相關賠償事宜，車禍現場已於今天下午1時43分清理排除，恢復正常通行。
