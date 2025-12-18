快訊

73歲李亞萍曝罹患失智症 醫：別忌諱就醫 「老年憂鬱」可及早治療

KARA要來了？台北跨年晚會「廣告提前暴雷」 小編神回應掀熱議

柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排明年「這一天」宣判

殯葬業勾結新北消防員14人遭訴停職 資深業者揭露喪事暴利內幕

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市消防局10名消防員涉嫌與殯葬業者合作，洩漏死亡案的救護地址給業者，每件收取2千至1萬5千元，新北檢依貪汙治罪條例及洩密等罪嫌起訴14人。新北市消防局表示，被起訴人員已依規定辦理停職，消防局將持續強化法紀教育。

不具名葬儀業者表示，一般收費內容包含接體、靈堂、火葬等，另外棺木、骨灰罈等則另外計費，而法會、告別式場等則依葬禮舉行規模而定，大概總費用在6萬至20多萬元不等。業者指出，若死者家中經濟狀況不佳，家屬可選擇市政府辦理的聯合奠祭，僅需要付2、3萬元。但若喪家選擇高規格舉辦，總收費達上百萬元也時常可見。

資深葬儀業者說，新北市早期及改制前台北縣時期，葬儀業者均會聽消防救護無線電，聽到有車禍、自殺現場死亡案時，由員工騎機車（俗稱小蜜蜂）趕往現場搶蓋白布，依默契由先蓋白布的業者跟喪家談生意，若價格談不成的話才由其他業者續談。若家屬拒絕該業者處理，業者則會向接手業者收取3千至6千不等的救護車費。

因此為了能夠搶先得知哪裡有死亡案件，不肖業者動起歪腦筋，以論件計酬甚至包月方式收買消防局勤務中心人員，在民眾報案有死亡案件時就將地址洩漏給業者。有些業者則是與地區消防分隊消防員合作，當處理到死亡案件時就透過通訊軟體洩漏訊息。這名不具名葬儀業者直言，這種事情防不勝防，涉案業者總是會找到願意配合的消防員，最後付出代價的永遠是喪家。

新北市消防局表示，2023年獲悉本案後即主動調查及配合新北地檢署偵辦，並立即加強對救護系統資安強化及保密措施，防堵民眾個資外洩。對於經起訴之人員，消防局將依警察人員人事條例第29條第1項規定辦理停職。

新北市消防局指出，將持續強化廉政倫理與法紀教育，確保公務清廉，維護市民權益與社會信任，守護消防人員榮譽。

新北市政府消防局10名消防員涉嫌勾結殯葬業者，新北地檢署起訴10名消防員及3家業者、員工共14人。圖／聯合報系資料照片
新北市政府消防局10名消防員涉嫌勾結殯葬業者，新北地檢署起訴10名消防員及3家業者、員工共14人。圖／聯合報系資料照片

死亡 消防員

延伸閱讀

助3殯葬業者搶生意…新北市消防局集體收賄洩密 14人起訴

停職發不發薪內政部反覆？高虹安回應：一切依法處理

影／基隆暖暖溪爆大量白泡沫緊急停抽自來水 消防局澄清非火警泡沬

閃辭台南消防局前局長李明峯旅館負傷送醫 幕僚：不要過度揣測

相關新聞

影／高雄7旬婦逆向撞機車畫面曝 教書25年補習班女老師慘遭夾死

77歲潘姓婦人今天上午9時許駕車搭載女友人，行經高市建國三路，突逆向駛至對向撞上騎機車停路邊的丁姓母子，53歲丁婦遭夾殺...

高齡換照上路11年擋不住肇事？ 高雄近3年釀54死

交通部規畫「高齡換照」措施，已實行11年多，但是近3年，高雄市高齡肇事件數仍居高不下，75歲以上駕駛人肇事，每年約有近3...

影／沒撞到卻摔車...台中兩機車「空氣碰撞」1傷 警查出釀禍真凶

台中市朱姓女子在上月底騎機車行經北屯區時，鄧姓女子騎機車正從人行道要駛入車道，朱女疑被鄧女要駛入車道的行為嚇到，朱女因而...

新店區陽光運動公園命案 死因待解剖釐清 不排除酒後天冷猝死

新北市新店區陽光運動公園日前傳出命案，卞姓男子送醫搶救後仍宣告不治，因全身無明顯外傷，警方初步排除外力介入，確實死因有待...

影／69歲婦疑開車恍神撞倒停路邊17輛機車 幸無人傷

69歲繆姓婦人今天下午駕車行經新北市汐止區新台五路時，疑似一時恍神竟撞倒停放路邊一整排共17輛機車，幸無人受傷。

殯葬業勾結新北消防員14人遭訴停職 資深業者揭露喪事暴利內幕

新北市消防局10名消防員涉嫌與殯葬業者合作，洩漏死亡案的救護地址給業者，每件收取2千至1萬5千元，新北檢依貪汙治罪條例及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。