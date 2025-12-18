殯葬業勾結新北消防員14人遭訴停職 資深業者揭露喪事暴利內幕

新北市消防局10名消防員涉嫌與殯葬業者合作，洩漏死亡案的救護地址給業者，每件收取2千至1萬5千元，新北檢依貪汙治罪條例及洩密等罪嫌起訴14人。新北市消防局表示，被起訴人員已依規定辦理停職，消防局將持續強化法紀教育。

不具名葬儀業者表示，一般收費內容包含接體、靈堂、火葬等，另外棺木、骨灰罈等則另外計費，而法會、告別式場等則依葬禮舉行規模而定，大概總費用在6萬至20多萬元不等。業者指出，若死者家中經濟狀況不佳，家屬可選擇市政府辦理的聯合奠祭，僅需要付2、3萬元。但若喪家選擇高規格舉辦，總收費達上百萬元也時常可見。

資深葬儀業者說，新北市早期及改制前台北縣時期，葬儀業者均會聽消防救護無線電，聽到有車禍、自殺現場死亡案時，由員工騎機車（俗稱小蜜蜂）趕往現場搶蓋白布，依默契由先蓋白布的業者跟喪家談生意，若價格談不成的話才由其他業者續談。若家屬拒絕該業者處理，業者則會向接手業者收取3千至6千不等的救護車費。

因此為了能夠搶先得知哪裡有死亡案件，不肖業者動起歪腦筋，以論件計酬甚至包月方式收買消防局勤務中心人員，在民眾報案有死亡案件時就將地址洩漏給業者。有些業者則是與地區消防分隊消防員合作，當處理到死亡案件時就透過通訊軟體洩漏訊息。這名不具名葬儀業者直言，這種事情防不勝防，涉案業者總是會找到願意配合的消防員，最後付出代價的永遠是喪家。

新北市消防局表示，2023年獲悉本案後即主動調查及配合新北地檢署偵辦，並立即加強對救護系統資安強化及保密措施，防堵民眾個資外洩。對於經起訴之人員，消防局將依警察人員人事條例第29條第1項規定辦理停職。