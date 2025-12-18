桃園八德興豐路掩埋場火警 下風處15個里防異味

桃園市八德區興豐路掩埋場今天中午發生火警，目前仍在搶救。桃園市政府環保局表示，下風處八德區14里、新北市鶯歌區二橋里可能產生異味，提醒敏感族群注意防護。

桃園市政府消防局中午11時41分獲報八德區興豐路掩埋場發生火警，現場為燃燒掩埋場內堆放的廢棄物，初估燃燒面積約50平方公尺，無人員受傷受困，損失及起火原因調查中；火勢在中午12時19分獲得控制，目前尚未熄滅，持續滅火中。

桃園市政府環保局表示，經模擬事故現場風速為每秒4.1公尺，下風處區域可能產生異味，提醒下風處民眾盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出可戴口罩，敏感族群請多加注意防護。

環保局表示，可能受影響區域為八德區大竹里、大安里、瑞豐里、瑞發里、大信里、瑞泰里、大興里、大順里、興中里、興仁里、福德里、福興里、福元里、瑞興里，以及新北市鶯歌區二橋里。