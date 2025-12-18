快訊

73歲李亞萍曝罹患失智症 醫：別忌諱就醫 「老年憂鬱」可及早治療

KARA要來了？台北跨年晚會「廣告提前暴雷」 小編神回應掀熱議

柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排明年「這一天」宣判

桃園八德興豐路掩埋場火警 下風處15個里防異味

中央社／ 桃園18日電

桃園市八德區興豐路掩埋場今天中午發生火警，目前仍在搶救。桃園市政府環保局表示，下風處八德區14里、新北市鶯歌區二橋里可能產生異味，提醒敏感族群注意防護。

桃園市政府消防局中午11時41分獲報八德區興豐路掩埋場發生火警，現場為燃燒掩埋場內堆放的廢棄物，初估燃燒面積約50平方公尺，無人員受傷受困，損失及起火原因調查中；火勢在中午12時19分獲得控制，目前尚未熄滅，持續滅火中。

桃園市政府環保局表示，經模擬事故現場風速為每秒4.1公尺，下風處區域可能產生異味，提醒下風處民眾盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出可戴口罩，敏感族群請多加注意防護。

環保局表示，可能受影響區域為八德區大竹里、大安里、瑞豐里、瑞發里、大信里、瑞泰里、大興里、大順里、興中里、興仁里、福德里、福興里、福元里、瑞興里，以及新北市鶯歌區二橋里。

桃園 環保局

延伸閱讀

桃園煉油廠釀春日路、經國路飄異味 凌濤要求環保局督促2事

八德大安垃圾掩埋場火警 消防34人12車灌救中

基隆暖暖溪泡沫初檢出爐 環保局：建議八堵抽水站取水口移位

市價逾1億！泰籍移工八德租套房分裝毒品 查扣11公斤海洛因

相關新聞

影／高雄7旬婦逆向撞機車畫面曝 教書25年補習班女老師慘遭夾死

77歲潘姓婦人今天上午9時許駕車搭載女友人，行經高市建國三路，突逆向駛至對向撞上騎機車停路邊的丁姓母子，53歲丁婦遭夾殺...

高齡換照上路11年擋不住肇事？ 高雄近3年釀54死

交通部規畫「高齡換照」措施，已實行11年多，但是近3年，高雄市高齡肇事件數仍居高不下，75歲以上駕駛人肇事，每年約有近3...

影／沒撞到卻摔車...台中兩機車「空氣碰撞」1傷 警查出釀禍真凶

台中市朱姓女子在上月底騎機車行經北屯區時，鄧姓女子騎機車正從人行道要駛入車道，朱女疑被鄧女要駛入車道的行為嚇到，朱女因而...

新店區陽光運動公園命案 死因待解剖釐清 不排除酒後天冷猝死

新北市新店區陽光運動公園日前傳出命案，卞姓男子送醫搶救後仍宣告不治，因全身無明顯外傷，警方初步排除外力介入，確實死因有待...

影／69歲婦疑開車恍神撞倒停路邊17輛機車 幸無人傷

69歲繆姓婦人今天下午駕車行經新北市汐止區新台五路時，疑似一時恍神竟撞倒停放路邊一整排共17輛機車，幸無人受傷。

殯葬業勾結新北消防員14人遭訴停職 資深業者揭露喪事暴利內幕

新北市消防局10名消防員涉嫌與殯葬業者合作，洩漏死亡案的救護地址給業者，每件收取2千至1萬5千元，新北檢依貪汙治罪條例及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。