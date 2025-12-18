高齡換照上路11年擋不住肇事？ 高雄近3年釀54死

交通部規畫「高齡換照」措施，已實行11年多，但是近3年，高雄市高齡肇事件數仍居高不下，75歲以上駕駛人肇事，每年約有近3000件車禍，3年來已造成54人死亡。

高雄市警交通大隊官警分析，高齡者因為身體機能退化，開車時注意力不集中，或突然身體不適，容易肇事，才導致肇事致死傷人數居高不下。

據高雄市警方統計近3年75歲以上長者駕車肇事車禍顯示，2023年2759件，造成19死、2310傷；

去年共2888件，造成25死、2299傷；今年1至11月2798件，造成10人死亡、2182人受傷。

交通部早在2013年7月起，實施「高齡換照」措施，目前高齡駕車規定，原駕照效期至75歲，75歲以上，需每3年換照1次，通過體格檢查及畫鐘等認知功能測驗才能換照。

明年5月將實施高齡換照新制，規定70歲至74歲需體檢合格，並完成安全講習與危險感知測驗，換發新照效期至75歲；75歲以上維持3年換照，需接受體檢、認知功能檢測、安全講習及危險感知測驗，如有肇事紀錄，需完成駕訓班訓練才能換照。