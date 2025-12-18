快訊

海基會大震動！吳豊山請辭董事長 任期僅13個月

整理包／出門免帶一堆證件！數位憑證皮夾上線 申請方式、應用場景一次看

為京華城案辯無罪 律師：看到沈慶京像「畜牲」綁在床上

高齡換照上路11年擋不住肇事？ 高雄近3年釀54死

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

交通部規畫「高齡換照」措施，已實行11年多，但是近3年，高雄市高齡肇事件數仍居高不下，75歲以上駕駛人肇事，每年約有近3000件車禍，3年來已造成54人死亡。

高雄市警交通大隊官警分析，高齡者因為身體機能退化，開車時注意力不集中，或突然身體不適，容易肇事，才導致肇事致死傷人數居高不下。

據高雄市警方統計近3年75歲以上長者駕車肇事車禍顯示，2023年2759件，造成19死、2310傷；

去年共2888件，造成25死、2299傷；今年1至11月2798件，造成10人死亡、2182人受傷。

交通部早在2013年7月起，實施「高齡換照」措施，目前高齡駕車規定，原駕照效期至75歲，75歲以上，需每3年換照1次，通過體格檢查及畫鐘等認知功能測驗才能換照。

明年5月將實施高齡換照新制，規定70歲至74歲需體檢合格，並完成安全講習與危險感知測驗，換發新照效期至75歲；75歲以上維持3年換照，需接受體檢、認知功能檢測、安全講習及危險感知測驗，如有肇事紀錄，需完成駕訓班訓練才能換照。

今天上午在高雄市三民區建國三路逆向肇事的潘姓婦人，已經77歲，據警方了解，潘婦2年多前滿75歲，曾依高齡駕車規定，通過監理所的體檢及認知功能檢測驗，換發新駕照，駕照有效期限到明年7月，目前有駕照，但還是發生車禍。

高雄潘姓婦人高齡開車肇事，撞死騎機車丁姓婦人。記者石秀華／翻攝
高雄潘姓婦人高齡開車肇事，撞死騎機車丁姓婦人。記者石秀華／翻攝

駕照 高雄市 車禍 高齡駕駛

延伸閱讀

影／高雄7旬婦逆向撞機車畫面曝 教書25年補習班女老師慘遭夾死

影／賴總統主持成大沙崙醫院動土 新增664床造福台南高雄民眾

高雄7旬婦曾重考高齡駕照仍釀禍 逆向撞路邊機車…子傷母不治

處理包裹起口角 高雄豪宅保全憤持剪捅女秘書…殺人未遂起訴

相關新聞

影／高雄7旬婦逆向撞機車畫面曝 教書25年補習班女老師慘遭夾死

77歲潘姓婦人今天上午9時許駕車搭載女友人，行經高市建國三路，突逆向駛至對向撞上騎機車停路邊的丁姓母子，53歲丁婦遭夾殺...

管理員陽光橋下巡邏見情侶倒地 男死、女進加護病房

新北市新店區陽光運動公園管理員前天在公園巡邏，驚見陽光橋下有1男1女2人昏倒急送醫，從事保全員的卞姓男子經搶救宣告不治，...

高雄7旬婦曾重考高齡駕照仍釀禍 逆向撞路邊機車…子傷母不治

高雄市七旬潘姓婦人今天開車突然失控，逆向撞上騎機車停路邊的丁姓婦人母子，丁婦送醫傷重不治。警方了解，潘婦曾重考駕照，仍然...

高齡換照上路11年擋不住肇事？ 高雄近3年釀54死

交通部規畫「高齡換照」措施，已實行11年多，但是近3年，高雄市高齡肇事件數仍居高不下，75歲以上駕駛人肇事，每年約有近3...

助3殯葬業者搶生意…新北市消防局集體收賄洩密 14人起訴

新北市政府消防局10名消防員涉嫌勾結殯葬業者萬叡、仁祥、鉅陽，收賄將民眾無意識、無呼吸心跳等緊急救護或死亡案件訊息外洩，...

獨／竹北警分局偵查佐沒上班 警搜尋發現他陳屍車內

新竹縣警察局竹北警分局偵查隊一名偵查佐今天上午被發現陳屍於車內，警方初步勘查，現場未見外力介入跡象，相關死因仍待進一步釐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。