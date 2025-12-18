快訊

桃園電子報／ 桃園電子報

消防車示意圖。圖／AI生成
八德區大安垃圾掩埋場發生火警。圖：讀者提供

桃園市八德區大安垃圾掩埋場今(18)日上午11時41分許發生火警，消防局第一大隊獲報立即到場救災。現場無人受傷受困，目前火勢尚未撲滅。

現場無人受傷受困，目前火勢尚未撲滅。圖：讀者提供

八德分隊提到，現場為燃燒掩埋場內堆放廢棄物，初估燃燒面積約50平方公尺。有關詳細損失及起火原因，尚待火調科進一步調查釐清。

八德分隊提到，此次救災共出動消防人員34名、消防車12台、救護車1台。

原文：八德大安垃圾掩埋場火警 消防34人12車灌救中

