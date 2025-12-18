快訊

桃園電子報／ 桃園電子報

近日桃園煉油廠進行硫磺回收處理程序，工廠停爐整理設備產生殘餘油氣，造成春日路、經國路空氣中飄散惡臭。示意圖：截自freepik

近日桃園煉油廠進行硫磺回收處理程序，工廠停爐整理設備產生殘餘油氣，造成桃園區春日路、經國路家樂福附近的空氣中不時飄散著陣陣惡臭，讓許多市民朋友向桃園市議員凌濤反映，凌濤表示，他行經該路段時，確實也聞到刺鼻氣味，第一時間也聯繫環保局長要求了解情況並啟動清查。

環保局獲報後立即稽查，發現是由桃園煉油廠進行硫磺回收處理程序，而於廠內巡查，微有硫磺異味，為該區工廠停爐整理設備殘餘油氣產生，環保局立即要求桃煉廠提供M02製程停爐、M09停爐通報資料。

凌濤說明，雖環保局後續了解此次事件屬非常態事件，12月13日至16日有關7根CEMS氮氧化物監測符標準、監測製程運作期間CPMS操作參數還在可容受範圍，但異味造成市民生活品質受損就是事實，環保局也認為有精進必要。

對此，凌濤也特別要求環保局一同督促中油煉油廠，落實密閉防護，設備停爐及維修作業，應採取更嚴謹的密閉防護措施，避免殘氣外逸；且資訊即時公開，凡可能產生異味之作業，除依法報備外，應事前周知鄰近里辦公室與居民，落實資訊透明。凌濤強調，公共治理不能只滿足於「未違規」的最低標準，而應以市民朋友的感受為核心，他將與環保局保持密切聯絡，持續追蹤後續改善作為，確保市民的空氣安全與生活品質。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園煉油廠釀春日路、經國路飄異味 凌濤要求環保局督促2事

環保局長 桃園 凌濤

