馬公市區車禍 老婦人騎機車遭撞傷重不治

中央社／ 澎湖縣18日電

澎湖縣馬公市三多路與光復路口，今天發生自小客車擦撞同行機車，還波及路旁多部停放機車的交通事故，80歲的吳陳姓老婦人騎機車遭撞倒，傷重送醫不治，肇事因由警方調查釐清中。

澎湖縣消防局今天9時21分接獲民眾報案指稱，馬公市三多路與光復路口發生自小客車與機車發生車禍，請求派遣人車前往救援。

消防局獲報後，立即派遣1車2人前往現場救護，年近80歲的騎機車婦人臥倒路中，意識不清、呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態、頭部外傷，救護人員給予CPR（心肺復甦術）等處置後，送往部立澎湖醫院急救。

警方調查，家住高雄的19歲蔡姓男子駕駛自用小客車，由馬公往西衛方向，行經三多路與光復路口時，疑似車速過快，擦撞同為直行由吳陳姓老婦人騎乘機車，再碰撞3輛路邊停放的機車，造成吳女受傷送衛生福利部澎湖醫院就醫，傷重宣告不治，肇事原因正由警方調查釐清。

對於澎湖馬公市郊等路段，一連2天傳出3起車禍事故，馬公警分局表示，將加強各路段的交通安全執法勤務，以減少事故的發生。

馬公 澎湖縣 交通事故

