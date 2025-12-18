快訊

海基會大震動！吳豊山請辭董事長 任期僅13個月

整理包／出門免帶一堆證件！數位憑證皮夾上線 申請方式、應用場景一次看

為京華城案辯無罪 律師：看到沈慶京像「畜牲」綁在床上

影／高雄7旬婦逆向撞機車畫面曝 教書25年補習班女老師慘遭夾死

聯合報／ 記者石秀華林保光／高雄即時報導

77歲潘姓婦人今天上午9時許駕車搭載女友人，行經高市建國三路，突逆向駛至對向撞上騎機車停路邊的丁姓母子，53歲丁婦遭夾殺2車中間，身軀被壓扁，因傷重送醫不治，18歲兒子輕傷，送醫治療；據了解，死者丁婦是補習班老師已教書25年，沒料遇死劫。

三民一警分局調查，潘姓婦人今天上午9時40分許駕車搭載66歲高姓婦人，行經三民區建國三路直行，經過建國三路與中華三路口，突然失控，逆向衝向對向車道。

當時丁姓婦人（53歲）騎機車載18歲黃姓兒子，剛好在路邊停車，潘婦的轎車直駛而來猛烈撞上丁婦機車，導致丁婦母子被夾在2轎車間，因巨大撞擊力，丁婦因身軀幾乎遭壓扁當場失去生命跡象，兒子黃男受輕傷。

由於事發地緊鄰三民一警分局三民派出所，員警獲報趕赴現場並通報119救治，救護車將丁婦母子送醫急救，丁婦因傷重宣告不治；兒子黃男雖傷勢輕微，但因受過度驚嚇，一度說不出話。

警方將潘婦和高婦2人帶回警所調查，對潘施以酒測，無酒精反應；據了解，潘婦曾重考駕照，今天上午潘女和友人高婦打算從屏東潮州到三鳳中街採買年貨，當時疑停車先倒退撞到後面貨車，接著又往左前方暴衝；潘肇禍後，稱自己當時頭暈，是否因身體不適肇事，警方將調查釐清；警詢後，將依過失致死罪嫌移送法辦。

據了解，死亡的丁婦是三民區某文理補習班老師，教書已約25年，日前還在網路分享學生考過全民英檢的好消息；沒料，早上和兒子出門卻和家人天人永隔隔，丁婦的丈夫聽聞噩耗趕赴醫院，對妻子因車禍喪命，悲痛欲絕；警方將報請檢察官以釐清案情。

高雄潘姓婦人今天上午9時許在三民區建國三路開車突逆向肇事（紅圈處），撞死騎機車丁姓婦人。記者石秀華／翻攝
高雄潘姓婦人今天上午9時許在三民區建國三路開車突逆向肇事（紅圈處），撞死騎機車丁姓婦人。記者石秀華／翻攝
高雄潘姓婦人今天上午9時許在三民區建國三路開車突逆向肇事（紅圈處），撞死騎機車丁姓婦人。記者石秀華／翻攝
高雄潘姓婦人今天上午9時許在三民區建國三路開車突逆向肇事（紅圈處），撞死騎機車丁姓婦人。記者石秀華／翻攝
高雄潘姓婦人今天上午9時開車逆向肇事，撞死騎機車丁姓婦人。記者石秀華／翻攝
高雄潘姓婦人今天上午9時開車逆向肇事，撞死騎機車丁姓婦人。記者石秀華／翻攝

逆向 車禍 死亡

延伸閱讀

高雄7旬婦曾重考高齡駕照仍釀禍 逆向撞路邊機車…子傷母不治

處理包裹起口角 高雄豪宅保全憤持剪捅女秘書…殺人未遂起訴

高雄七旬婦駕車失控逆向衝撞 機車母子遭夾…母當場無呼吸

影／轉接、變造電話大本營！台東警破設高雄IP-PBX詐騙電話機房

相關新聞

影／高雄7旬婦逆向撞機車畫面曝 教書25年補習班女老師慘遭夾死

77歲潘姓婦人今天上午9時許駕車搭載女友人，行經高市建國三路，突逆向駛至對向撞上騎機車停路邊的丁姓母子，53歲丁婦遭夾殺...

管理員陽光橋下巡邏見情侶倒地 男死、女進加護病房

新北市新店區陽光運動公園管理員前天在公園巡邏，驚見陽光橋下有1男1女2人昏倒急送醫，從事保全員的卞姓男子經搶救宣告不治，...

高雄7旬婦曾重考高齡駕照仍釀禍 逆向撞路邊機車…子傷母不治

高雄市七旬潘姓婦人今天開車突然失控，逆向撞上騎機車停路邊的丁姓婦人母子，丁婦送醫傷重不治。警方了解，潘婦曾重考駕照，仍然...

高齡換照上路11年擋不住肇事？ 高雄近3年釀54死

交通部規畫「高齡換照」措施，已實行11年多，但是近3年，高雄市高齡肇事件數仍居高不下，75歲以上駕駛人肇事，每年約有近3...

助3殯葬業者搶生意…新北市消防局集體收賄洩密 14人起訴

新北市政府消防局10名消防員涉嫌勾結殯葬業者萬叡、仁祥、鉅陽，收賄將民眾無意識、無呼吸心跳等緊急救護或死亡案件訊息外洩，...

獨／竹北警分局偵查佐沒上班 警搜尋發現他陳屍車內

新竹縣警察局竹北警分局偵查隊一名偵查佐今天上午被發現陳屍於車內，警方初步勘查，現場未見外力介入跡象，相關死因仍待進一步釐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。