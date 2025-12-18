影／高雄7旬婦逆向撞機車畫面曝 教書25年補習班女老師慘遭夾死

三民一警分局調查，潘姓婦人今天上午9時40分許駕車搭載66歲高姓婦人，行經三民區建國三路直行，經過建國三路與中華三路口，突然失控，逆向衝向對向車道。

當時丁姓婦人（53歲）騎機車載18歲黃姓兒子，剛好在路邊停車，潘婦的轎車直駛而來猛烈撞上丁婦機車，導致丁婦母子被夾在2轎車間，因巨大撞擊力，丁婦因身軀幾乎遭壓扁當場失去生命跡象，兒子黃男受輕傷。

由於事發地緊鄰三民一警分局三民派出所，員警獲報趕赴現場並通報119救治，救護車將丁婦母子送醫急救，丁婦因傷重宣告不治；兒子黃男雖傷勢輕微，但因受過度驚嚇，一度說不出話。

警方將潘婦和高婦2人帶回警所調查，對潘施以酒測，無酒精反應；據了解，潘婦曾重考駕照，今天上午潘女和友人高婦打算從屏東潮州到三鳳中街採買年貨，當時疑停車先倒退撞到後面貨車，接著又往左前方暴衝；潘肇禍後，稱自己當時頭暈，是否因身體不適肇事，警方將調查釐清；警詢後，將依過失致死罪嫌移送法辦。