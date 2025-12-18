影／台中和平馬崙山步道又有登山客被虎頭蜂螫傷 上月底至今11人傷

台中市和平馬崙山步道今天又有登山客被虎頭蜂螫傷，一男一女被螫傷嚴重，消防局派人救援並背下山中；該路段上月底至今已有11名登山客被虎頭蜂螫傷。

台中市消防局今天上午獲報，馬崙山步道約4K處有一男一女登山客被虎頭蜂螫傷，多處傷勢無法自行下山，消防局派谷關與和平分隊多人到場救援。

台中市消防局本月13日下午接獲民眾報案指出，在和平區馬崙山步道約4K處附近一行4人於下山途中，有3名同行者遭虎頭蜂螫咬傷，