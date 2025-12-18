聽新聞
影／台中和平馬崙山步道又有登山客被虎頭蜂螫傷 上月底至今11人傷
台中市和平馬崙山步道今天又有登山客被虎頭蜂螫傷，一男一女被螫傷嚴重，消防局派人救援並背下山中；該路段上月底至今已有11名登山客被虎頭蜂螫傷。
台中市消防局今天上午獲報，馬崙山步道約4K處有一男一女登山客被虎頭蜂螫傷，多處傷勢無法自行下山，消防局派谷關與和平分隊多人到場救援。
台中市消防局本月13日下午接獲民眾報案指出，在和平區馬崙山步道約4K處附近一行4人於下山途中，有3名同行者遭虎頭蜂螫咬傷，
上月30日，8人登山團體到台中和平馬崙新山線步道登山，途中遇到虎頭蜂群，其中6人被螫傷急送醫，有人頭部和手腳共14處被螫傷最嚴重，消防隊員發現蜂巢位於步道涼亭處，已通報林保署等單位處理中。衛福部豐原醫院表示，6名患者到院，接受傷口換藥、注射破傷風疫苗、抗過敏藥物，皆已出院。
