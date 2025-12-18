快訊

管理員陽光橋下巡邏見情侶倒地 男死、女進加護病房

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新店區陽光運動公園管理員前天在公園巡邏，驚見陽光橋下有1男1女2人昏倒急送醫，從事保全員的卞姓男子經搶救宣告不治，詹姓女子目前仍在加護病房住院觀察，現場遺留高梁酒瓶及飲料。確實死亡原因有待擇日解剖確認。

新北市警方前天上午9時許獲報，新店區陽光運動公園陽 光橋下欄桿旁有1男1女昏倒在地且叫不醒，員警及救護人員到場後將2人分別送往新店慈濟醫院及新店耕莘醫院，男子經急救仍宣告不治，女子情況不穩目前仍在加護病房住院觀察中。

當天上午公園管理員在陽光公園巡邏時，發現死者卞姓男子（65歲）倒臥陽光橋下欄杆旁，旁邊還有詹姓女子（45歲）2人，因2人都叫不醒，急忙打119送醫並報警。

據了解，卞男與詹女2人都是保全員，據家屬表示，2人均無婚姻關係，知道雙方正在交往中，不清楚2人為何會昏倒在該處。

警方在現場遺留1罐高梁酒瓶及2瓶飲料，初步未發現有打鬥跡象，2人身上也無明顯外傷，也沒有其他異狀，檢警昨天相驗結束後，卞男還要再擇日解剖進一步確認死因，確實死亡原因仍待後續釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市新店區陽光運動公園管理員前天在公園巡邏，驚見陽光橋下有1男1女2人昏倒急送醫，從事保全員的卞姓男子經搶救宣告不治，詹姓女子目前仍在加護病房住院觀察，現場遺留高梁酒瓶及飲料。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區陽光運動公園管理員前天在公園巡邏，驚見陽光橋下有1男1女2人昏倒急送醫，從事保全員的卞姓男子經搶救宣告不治，詹姓女子目前仍在加護病房住院觀察，現場遺留高梁酒瓶及飲料。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區陽光運動公園管理員前天在公園巡邏，驚見陽光橋下有1男1女2人昏倒急送醫，從事保全員的卞姓男子經搶救宣告不治，詹姓女子目前仍在加護病房住院觀察。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區陽光運動公園管理員前天在公園巡邏，驚見陽光橋下有1男1女2人昏倒急送醫，從事保全員的卞姓男子經搶救宣告不治，詹姓女子目前仍在加護病房住院觀察。記者王長鼎／翻攝

飲料 保全 死亡 情侶

相關新聞

影／高雄7旬婦逆向撞機車畫面曝 教書25年補習班女老師慘遭夾死

77歲潘姓婦人今天上午9時許駕車搭載女友人，行經高市建國三路，突逆向駛至對向撞上騎機車停路邊的丁姓母子，53歲丁婦遭夾殺...

管理員陽光橋下巡邏見情侶倒地 男死、女進加護病房

新北市新店區陽光運動公園管理員前天在公園巡邏，驚見陽光橋下有1男1女2人昏倒急送醫，從事保全員的卞姓男子經搶救宣告不治，...

高雄7旬婦曾重考高齡駕照仍釀禍 逆向撞路邊機車…子傷母不治

高雄市七旬潘姓婦人今天開車突然失控，逆向撞上騎機車停路邊的丁姓婦人母子，丁婦送醫傷重不治。警方了解，潘婦曾重考駕照，仍然...

高齡換照上路11年擋不住肇事？ 高雄近3年釀54死

交通部規畫「高齡換照」措施，已實行11年多，但是近3年，高雄市高齡肇事件數仍居高不下，75歲以上駕駛人肇事，每年約有近3...

助3殯葬業者搶生意…新北市消防局集體收賄洩密 14人起訴

新北市政府消防局10名消防員涉嫌勾結殯葬業者萬叡、仁祥、鉅陽，收賄將民眾無意識、無呼吸心跳等緊急救護或死亡案件訊息外洩，...

獨／竹北警分局偵查佐沒上班 警搜尋發現他陳屍車內

新竹縣警察局竹北警分局偵查隊一名偵查佐今天上午被發現陳屍於車內，警方初步勘查，現場未見外力介入跡象，相關死因仍待進一步釐...

