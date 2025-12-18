管理員陽光橋下巡邏見情侶倒地 男死、女進加護病房

新北市新店區陽光運動公園管理員前天在公園巡邏，驚見陽光橋下有1男1女2人昏倒急送醫，從事保全員的卞姓男子經搶救宣告不治，詹姓女子目前仍在加護病房住院觀察，現場遺留高梁酒瓶及飲料。確實死亡原因有待擇日解剖確認。

新北市警方前天上午9時許獲報，新店區陽光運動公園陽 光橋下欄桿旁有1男1女昏倒在地且叫不醒，員警及救護人員到場後將2人分別送往新店慈濟醫院及新店耕莘醫院，男子經急救仍宣告不治，女子情況不穩目前仍在加護病房住院觀察中。

當天上午公園管理員在陽光公園巡邏時，發現死者卞姓男子（65歲）倒臥陽光橋下欄杆旁，旁邊還有詹姓女子（45歲）2人，因2人都叫不醒，急忙打119送醫並報警。

據了解，卞男與詹女2人都是保全員，據家屬表示，2人均無婚姻關係，知道雙方正在交往中，不清楚2人為何會昏倒在該處。

警方在現場遺留1罐高梁酒瓶及2瓶飲料，初步未發現有打鬥跡象，2人身上也無明顯外傷，也沒有其他異狀，檢警昨天相驗結束後，卞男還要再擇日解剖進一步確認死因，確實死亡原因仍待後續釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康