高雄7旬婦曾重考高齡駕照仍釀禍 逆向撞路邊機車…子傷母不治
高雄市七旬潘姓婦人今天開車突然失控，逆向撞上騎機車停路邊的丁姓婦人母子，丁婦送醫傷重不治。警方了解，潘婦曾重考駕照，仍然疑因身體不適肇事，將依過失致死罪嫌移送法辦。
今天上午9時40分許，77歲的潘姓婦人開車沿高雄市三民區建國三路直行，經過建國三路與中華三路口，突然失控，逆向衝向對向車道，當時丁姓婦人（53歲）騎機車載20歲兒子，在對向車道路邊停車，遭潘姓婦人的轎車撞上，又推撞到旁邊的路邊停車，致丁姓婦人母子遭夾在2轎車間，丁婦傷重，當場失去生命跡象，送高醫急救，仍回天乏術。
據警方了解，潘婦是高齡駕車，她2年多前依高齡駕車規定，曾重監理機構重考駕照，取得新駕照，駕照有效期限到明年7月。
潘婦經警方酒測，無酒精反應，她向警方說，當時一時頭暈，身體不適才失控逆向，撞上騎機車母子。
高齡重考駕照新制明年7月1日實施，規定70歲至74歲需體檢合格，並完成安全講習與危險感知測驗，換發新照效期至75歲；75歲以上維持3年換照，需接受體檢、認知功能檢測、安全講習及危險感知測驗，如有肇事紀錄，需完成駕訓班訓練才能換照。
目前高齡駕車規定，原駕照效期至75歲，75歲以上，需每3年換照1次，通過體格檢查及畫鐘等認知功能測驗才能換照。
