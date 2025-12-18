快訊

高雄7旬婦曾重考高齡駕照仍釀禍 逆向撞路邊機車…子傷母不治

聯合報／ 記者林保光石秀華／高雄即時報導

高雄市七旬潘姓婦人今天開車突然失控逆向撞上騎機車停路邊的丁姓婦人母子，丁婦送醫傷重不治。警方了解，潘婦曾重考駕照，仍然疑因身體不適肇事，將依過失致死罪嫌移送法辦。

今天上午9時40分許，77歲的潘姓婦人開車沿高雄市三民區建國三路直行，經過建國三路與中華三路口，突然失控，逆向衝向對向車道，當時丁姓婦人（53歲）騎機車載20歲兒子，在對向車道路邊停車，遭潘姓婦人的轎車撞上，又推撞到旁邊的路邊停車，致丁姓婦人母子遭夾在2轎車間，丁婦傷重，當場失去生命跡象，送高醫急救，仍回天乏術。

據警方了解，潘婦是高齡駕車，她2年多前依高齡駕車規定，曾重監理機構重考駕照，取得新駕照，駕照有效期限到明年7月。

潘婦經警方酒測，無酒精反應，她向警方說，當時一時頭暈，身體不適才失控逆向，撞上騎機車母子。

高齡重考駕照新制明年7月1日實施，規定70歲至74歲需體檢合格，並完成安全講習與危險感知測驗，換發新照效期至75歲；75歲以上維持3年換照，需接受體檢、認知功能檢測、安全講習及危險感知測驗，如有肇事紀錄，需完成駕訓班訓練才能換照。

目前高齡駕車規定，原駕照效期至75歲，75歲以上，需每3年換照1次，通過體格檢查及畫鐘等認知功能測驗才能換照。

高雄潘姓婦人高齡開車肇事，撞死騎機車丁姓婦人。記者石秀華／翻攝
高雄潘姓婦人高齡開車肇事，撞死騎機車丁姓婦人。記者石秀華／翻攝

