南市前消防局長李明峯旅館負傷 藍綠議員這樣說

任職近15年、創下直轄市任期最久的台南市前消防局長李明峯，閃辭天6後後昨晚在汽車旅館疑似自傷，引起地方關切，國民黨議員指目前外界傳言很多，但在真相未明前，不應隨意揣測或下定論，社會最關心的是案件是否涉及弊案；民進黨議員李宗翰指出，議會有不少人關心並前往了解情況，家屬希望給局長更多空間。

李明峯12日閃電請辭後僅6天，昨晚7點多許在汽車旅館被發現手有刀傷，警消獲報後立即趕往現場將人救出送往永康奇美醫院，所幸目前傷勢穩定、沒生命危險。消防局說昨晚於7點37分，119接獲雲頂國際商旅報案受傷案件，救護人員回報：傷者為前局長李明峯，傷者表示不小心割到右手肘，經救護人員確認後，為手部有刀傷和血壓偏低，送永康奇美醫院，目前意識清醒，生命徵象穩定。

國民黨議員蔡育輝上午受訪表示，目前外界傳言很多，社會最關心的是案件是否涉及弊案、但在真相未明前，不應隨意揣測或下定論，但市府或相關單位宜對外清釐清。

他也說明，先傳出李明峯在11日晚間在新營區1場餐會上大喊「唯一支持李宗翰」（民進黨議員）引發他不快，當場表明不支持消防局明年度預算審查，並向市長黃偉哲抱怨，李明峯在隔日清晨辭職，他是在12日上午7點多才傳訊給黃偉哲，且有表明不會在意李明峯的言論，李明峯閃辭與他無關。

當事人之一的民進黨議員李宗翰受訪表示，李明峯局長早在去年與今年期間，就已向市長黃偉哲表達去職的態度，但市長慰留他。針對餐會的風波，他說蔡育輝有致電給市長，市長再轉而聯絡李明峯，最終才形成目前的結果。李宗翰認為，雖然李明峯之前有辭意，但這是他導致他最後去辭的決定，邏輯上相當清楚。

對於李明峯受傷事件，李宗翰說，議會其實有不少人關心並前往了解情況，但因家屬希望給局長更多空間，將擇期再拜訪。近期李明峯閃辭，他曾與本人聯絡，當時他人仍在台北，並表示等狀況好轉返回台南後再見面。

李宗翰也提到，原本保安委員會本月安排聚餐，並強力拜託李明峯務必出席，對方當時也已答應，顯示原先評估應該沒有太大異狀，未料發生令人遺憾的事情，令人難過，衷心希望李明峯能平安、健康。