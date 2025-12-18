南市前消防局長李明峯旅館負傷 藍綠議員這樣說

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

任職近15年、創下直轄市任期最久的台南市前消防局長李明峯，閃辭天6後後昨晚在汽車旅館疑似自傷，引起地方關切，國民黨議員指目前外界傳言很多，但在真相未明前，不應隨意揣測或下定論，社會最關心的是案件是否涉及弊案；民進黨議員李宗翰指出，議會有不少人關心並前往了解情況，家屬希望給局長更多空間。

李明峯12日閃電請辭後僅6天，昨晚7點多許在汽車旅館被發現手有刀傷，警消獲報後立即趕往現場將人救出送往永康奇美醫院，所幸目前傷勢穩定、沒生命危險。消防局說昨晚於7點37分，119接獲雲頂國際商旅報案受傷案件，救護人員回報：傷者為前局長李明峯，傷者表示不小心割到右手肘，經救護人員確認後，為手部有刀傷和血壓偏低，送永康奇美醫院，目前意識清醒，生命徵象穩定。

國民黨議員蔡育輝上午受訪表示，目前外界傳言很多，社會最關心的是案件是否涉及弊案、但在真相未明前，不應隨意揣測或下定論，但市府或相關單位宜對外清釐清。

他也說明，先傳出李明峯在11日晚間在新營區1場餐會上大喊「唯一支持李宗翰」（民進黨議員）引發他不快，當場表明不支持消防局明年度預算審查，並向市長黃偉哲抱怨，李明峯在隔日清晨辭職，他是在12日上午7點多才傳訊給黃偉哲，且有表明不會在意李明峯的言論，李明峯閃辭與他無關。

當事人之一的民進黨議員李宗翰受訪表示，李明峯局長早在去年與今年期間，就已向市長黃偉哲表達去職的態度，但市長慰留他。針對餐會的風波，他說蔡育輝有致電給市長，市長再轉而聯絡李明峯，最終才形成目前的結果。李宗翰認為，雖然李明峯之前有辭意，但這是他導致他最後去辭的決定，邏輯上相當清楚。

對於李明峯受傷事件，李宗翰說，議會其實有不少人關心並前往了解情況，但因家屬希望給局長更多空間，將擇期再拜訪。近期李明峯閃辭，他曾與本人聯絡，當時他人仍在台北，並表示等狀況好轉返回台南後再見面。

李宗翰也提到，原本保安委員會本月安排聚餐，並強力拜託李明峯務必出席，對方當時也已答應，顯示原先評估應該沒有太大異狀，未料發生令人遺憾的事情，令人難過，衷心希望李明峯能平安、健康。

至於外傳李明峯是因涉案或任內管理問題而倉促退休，李宗翰強調，這些說法他個人都未曾聽聞，也沒有掌握相關事證，呼籲外界不要過度揣測。

台南市長黃偉哲頒贈感謝紀念牌給消防局前局長李明峯。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲頒贈感謝紀念牌給消防局前局長李明峯。圖／台南市政府提供
民進黨議員李宗翰認為消防局前局長李明峯閃辭和餐會風波有決定性的關係。記者吳淑玲／攝影
民進黨議員李宗翰認為消防局前局長李明峯閃辭和餐會風波有決定性的關係。記者吳淑玲／攝影
國民黨議員蔡育輝否認因他向市長黃偉哲投訴，才導致消防局前局長李明峯閃辭，並認為外界傳言很多，相關單位應該釐清。記者吳淑玲／攝影
國民黨議員蔡育輝否認因他向市長黃偉哲投訴，才導致消防局前局長李明峯閃辭，並認為外界傳言很多，相關單位應該釐清。記者吳淑玲／攝影

