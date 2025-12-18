聽新聞
助3殯葬業者搶生意…新北市消防局集體收賄洩密 14人起訴
新北市政府消防局10名消防員涉嫌勾結殯葬業者萬叡、仁祥、鉅陽，收賄將民眾無意識、無呼吸心跳等緊急救護或死亡案件訊息外洩，幫助業者到場搶生意承辦死者後事，每件視情況收賄2000至15000萬元不等。新北地檢署依貪汙治罪條例行、收賄及刑法洩密等罪嫌，起訴10名消防員及3家業者、員工共14人。
檢廉調查，涉案消防員多數集中在消防局第二大隊，包括泰山、五工、新莊、更寮、頭前等分隊，另有消防局勤務指揮中心消防員也涉案，時間則自2021年8月起至2024年1月為止。
檢廉查出，上述3家殯葬業者在地方上與涉案消防員接觸並同意合作後，紛紛成立LINE或Telegram的通訊軟體群組，或以Google表單填寫地點傳送的方式，將值班時經由救護派遣系統、救護平板獲知民眾緊急救護、死亡等應派遣救護地點等應秘密事項洩漏給業者，使業者能早一步抵達現場，若成功承包死者後事，便與配合的消防員視情況論件計酬。
涉案消防員中，收賄金額少則1萬元，多則近70萬元，但全部消防員均偵查中自白，且主動繳回犯罪所得，其中5人金額在5萬元以下，檢察官為此建請法官酌減其刑。
