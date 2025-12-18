快訊

不滿種的菜全死憤而揮刀 林口男砍死老農竟還赴工地上班…新莊落網

助3殯葬業者搶生意…新北市消防局集體收賄洩密 14人起訴

終於有喜事！Energy書偉愛妻宣告懷「雙馬寶」：最甜蜜的聖誕禮物

獨／竹北警分局偵查佐沒上班 警搜尋發現他陳屍車內

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導

新竹縣警察局竹北警分局偵查隊一名偵查佐今天上午被發現陳屍於車內，警方初步勘查，現場未見外力介入跡象，相關死因仍待進一步釐清。

據了解，該名偵查佐今天上午8時未依時到班，分局隨即啟動聯繫與查找機制，並調閱車輛辨識系統，發現其車輛停放於竹北市福興路一處廟宇前。員警趕赴現場後，於車內發現該名偵查佐已無生命跡象，隨即通報相關單位處理。

據了解，死者年約20多歲，原先服務於三民所，今年甫考上偵查佐，分發至偵查隊服務僅2個多月，平時工作表現非常積極認真，與同事相處並無異狀。不過友人透露，他疑有感情困擾，是否與此相關，仍待進一步調查釐清。

警方已依規定通報檢察官相驗，同時聯繫家屬並提供必要協助；竹北警分局也將加強員警關懷與心理支持機制，避免憾事再次發生。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新竹縣警察局竹北警分局偵查隊一名偵查佐今天上午被發現陳屍於車內。記者黃羿馨／攝影
新竹縣警察局竹北警分局偵查隊一名偵查佐今天上午被發現陳屍於車內。記者黃羿馨／攝影

高雄7旬婦曾重考高齡駕照仍釀禍 逆向撞路邊機車…子傷母不治

高雄市七旬潘姓婦人今天開車突然失控，逆向撞上騎機車停路邊的丁姓婦人母子，丁婦送醫傷重不治。警方了解，潘婦曾重考駕照，仍然...

助3殯葬業者搶生意…新北市消防局集體收賄洩密 14人起訴

新北市政府消防局10名消防員涉嫌勾結殯葬業者萬叡、仁祥、鉅陽，收賄將民眾無意識、無呼吸心跳等緊急救護或死亡案件訊息外洩，...

獨／竹北警分局偵查佐沒上班 警搜尋發現他陳屍車內

新竹縣警察局竹北警分局偵查隊一名偵查佐今天上午被發現陳屍於車內，警方初步勘查，現場未見外力介入跡象，相關死因仍待進一步釐...

南市前消防局長李明峯旅館負傷 藍綠議員這樣說

任職近15年、創下直轄市任期最久的台南市前消防局長李明峯，閃辭天6後後昨晚在汽車旅館疑似自傷，引起地方關切，國民黨議員指...

黑衣男走在路上被桃客公車巴頭 網友這次一面倒「挺司機」

桃園一名黑衣男子昨天下午走路行經桃園區關帝廟附近，因注意路旁空中景象，忽略自己已經闖入汽機車行駛的車道空間，結果被行駛而...

處理包裹起口角 高雄豪宅保全憤持剪捅女秘書…殺人未遂起訴

陳姓保全在高雄鼓山區凹子底一處豪宅社區大樓服務，因大樓包裹量大，陳男與社區管委員會陳姓女秘書起口角，陳男不滿，持剪刀朝著...

