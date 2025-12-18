獨／竹北警分局偵查佐沒上班 警搜尋發現他陳屍車內

新竹縣警察局竹北警分局偵查隊一名偵查佐今天上午被發現陳屍於車內，警方初步勘查，現場未見外力介入跡象，相關死因仍待進一步釐清。

據了解，該名偵查佐今天上午8時未依時到班，分局隨即啟動聯繫與查找機制，並調閱車輛辨識系統，發現其車輛停放於竹北市福興路一處廟宇前。員警趕赴現場後，於車內發現該名偵查佐已無生命跡象，隨即通報相關單位處理。

據了解，死者年約20多歲，原先服務於三民所，今年甫考上偵查佐，分發至偵查隊服務僅2個多月，平時工作表現非常積極認真，與同事相處並無異狀。不過友人透露，他疑有感情困擾，是否與此相關，仍待進一步調查釐清。

警方已依規定通報檢察官相驗，同時聯繫家屬並提供必要協助；竹北警分局也將加強員警關懷與心理支持機制，避免憾事再次發生。