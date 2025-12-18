黑衣男走在路上被桃客公車巴頭 網友這次一面倒「挺司機」

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名黑衣男子昨天下午走路行經桃園區關帝廟附近，因注意路旁空中景象，忽略自己已經闖入汽機車行駛的車道空間，結果被行駛而過的公車後照鏡打中後腦勺；事件在網路引起熱議，警方表示目前未接獲報案，公車業者則說男子若提出求償，將依規定辦理。

昨天下午2時許，黑衣男與一名女子並肩走在民生路上，但路外空間有限，僅女子走在白色路外空間。男子不僅走在車道範圍，還因專心看路旁空中景色，腳步越走越歪，結果被後方行駛而來的桃園客運公車右後照鏡撞到後腦勺，當下立刻抱頭閃避，而公車也隨即停下，閃雙黃燈提醒後方車輛有事故。

網路影片僅10秒，但短短3小時已吸引近萬人點讚觀看，網友留言多半指責黑衣男，笑稱「可憐的後照鏡」、「走那麼外面難怪被巴頭」和「司機好衰」等語；警方表示，目前未接獲任何報案。

桃園客運表示，該名公車司機有發現男子走在車道上，行經時已放慢車速，但男子突然往左偏移，雖緊急閃避，但右後照鏡仍碰到對方。司機第一時間有下車關心查看傷勢，並詢問是否需要報警及就醫，但對方未做回應，只拍下公車車牌就繼續前行，後來司機還有再問一次，並表示願意留下聯絡方式，對方仍無回應。

桃客表示，若接獲對方提出賠償請求，將依規定辦理相關事宜。呼籲民眾切勿在車道上行走，以免發生危險。

桃園一名黑衣男子昨天下午走路行經桃園區關帝廟附近，因注意路旁空中景象，忽略自己闖入車道，結果被行駛而過的公車後照鏡打中後腦勺。圖／翻攝自臉書粉絲團「爆料公社」
桃園一名黑衣男子昨天下午走路行經桃園區關帝廟附近，因注意路旁空中景象，忽略自己闖入車道，結果被行駛而過的公車後照鏡打中後腦勺。圖／翻攝自臉書粉絲團「爆料公社」

