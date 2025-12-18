處理包裹起口角 高雄豪宅保全憤持剪捅女秘書…殺人未遂起訴

陳姓保全在高雄鼓山區凹子底一處豪宅社區大樓服務，因大樓包裹量大，陳男與社區管委員會陳姓女秘書起口角，陳男不滿，持剪刀朝著陳女的腹部刺了下去，社區管委會梁姓主任見狀出聲喝止，也被陳男刺傷，所幸兩人無生命危險，高雄地檢署依殺人未遂罪嫌起訴陳男。

今年9月20日下午2點多，35歲陳姓保全和社區陳姓女秘書（21歲）整理包裹時發生口角，陳男不滿便掏出攜帶的20公分剪刀，朝陳女的背部和腹部各刺一刀，陳女當場失去意識昏倒。

當時正在中控室內的梁姓主任見陳男與陳女發生衝突，出聲喝止陳男，沒想到也被陳男拿刀劃傷左手臂，陳女與梁男雙雙中刀受傷。

陳男事後騎機車逃逸，梁男忍痛報警，警方到場後，趕緊將躺在血泊中的陳女和梁男送醫急救，幸搶救及時，兩人沒有生命危險，陳男則一路逃到同盟二路與中華一路口，被警方壓制逮捕朝殺人未遂偵辦。