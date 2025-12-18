聽新聞
0:00 / 0:00
處理包裹起口角 高雄豪宅保全憤持剪捅女秘書…殺人未遂起訴
陳姓保全在高雄鼓山區凹子底一處豪宅社區大樓服務，因大樓包裹量大，陳男與社區管委員會陳姓女秘書起口角，陳男不滿，持剪刀朝著陳女的腹部刺了下去，社區管委會梁姓主任見狀出聲喝止，也被陳男刺傷，所幸兩人無生命危險，高雄地檢署依殺人未遂罪嫌起訴陳男。
今年9月20日下午2點多，35歲陳姓保全和社區陳姓女秘書（21歲）整理包裹時發生口角，陳男不滿便掏出攜帶的20公分剪刀，朝陳女的背部和腹部各刺一刀，陳女當場失去意識昏倒。
當時正在中控室內的梁姓主任見陳男與陳女發生衝突，出聲喝止陳男，沒想到也被陳男拿刀劃傷左手臂，陳女與梁男雙雙中刀受傷。
陳男事後騎機車逃逸，梁男忍痛報警，警方到場後，趕緊將躺在血泊中的陳女和梁男送醫急救，幸搶救及時，兩人沒有生命危險，陳男則一路逃到同盟二路與中華一路口，被警方壓制逮捕朝殺人未遂偵辦。
高雄地檢署偵查時，陳男坦承與陳女發生口角，但否認動刀殺人，還稱陳女刀傷是梁男造成的，但檢方根據監視器畫面及陳男住處採集到的陳女血跡，認定下手的是陳男，依殺人未遂罪嫌將他起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言